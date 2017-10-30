Воздушные массы из Казахстана и Средней Азии потеснят холод в Новосибирске

Воздушные массы из Казахстана снова меняют погоду в Новосибирске
Воздушные массы из Казахстана снова меняют погоду в Новосибирске

В ближайшие дни в Новосибирской области потеплеет — синоптики ждут, что на смену холоду придут воздушные массы из Казахстана и Средней Азии


«У нас произошло кратковременное вторжение холода на территорию юго-западной Сибири с осадками в виде дождя, переходящего в снег, с формированием снежного покрова высотой до 1–7 см, в Мошково у нас отмечается до 12 см. Сегодня утром похолодало — от 3 до 13 градусов мороза. Отмечались у нас изморось, туманы, дымки», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он отметил, что холод будет кратковременным.


«Дальше мы ждём перестройки атмосферных процессов вновь на юго-западные составляющие. Воздушные массы вновь пойдут из районов Казахстана и Средней Азии. Завтра мы еще будем преимущественно в области высокого давления и поэтому осадки маловероятны», — добавил пресс-секретарь.


1 и 2 ноября синоптики ждут возобновления осадков: днём будет дождь, а ночью мокрый снег. Кроме того, усилится ветер, в частности, 2 ноября он усилится до 16 м/с. Днём прогнозируется повышение температуры до 2–8 градусов тепла, ночные температуры будут около ноля.


Сегодня, 30 октября, в Новосибирске днем еще будет 0 градусов, отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

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