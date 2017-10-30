Машины встали в глухой 3-километровой пробке на Немировича-Данченко и Коммунальном мосту





Фото из архива НГС

Утром 30 октября в Новосибирске трехкилометровый затор в сторону правого берега растянулся по улице Немировича-Данченко и Коммунальному мосту.





Пробка, скорость в которой упала до 3 км/ч, начиналась на перекрёстке с улицей Ватутина. Её длина была больше 3 км. Такая скорость была до середины Октябрьского моста. На оставшейся части моста движение было относительно свободным.





Уровень пробок около 9 часов утра был 7 баллов.





На подъезде к Димитровскому мосту тоже была непростая ситуация, но здесь скорость 3 км/ч была только на небольшом отрезке улицы Станиславского, а на проезде Энергетиков скорость была 15 и 25 км/ч. С такой же скоростью машины ехали и по самому Димитровскому мосту.





На правом берегу длинная пробка возникла на улице Кирова по направлению к Красному проспекту — на отрезке 4,5 километра автомобили ехали со скоростью 5 км/ч. Затор начинался от Выборной и заканчивался в районе станции метро «Октябрьская».





На Немировича-Данченко и Октябрьском мосту пробка тянулась 3 км





По улице Кирова протянулась пробка почти 4,5 км





На выходных НГС.НОВОСТИ рассказывали про сложную пробку на Гоголя и Ипподромской, где в аварию попали 4 машины.