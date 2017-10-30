В Новосибирск привезли жгутоногого паука из «Гарри Поттера»

Паук фрин
Паук фрин

Сегодня, 30 октября, в новосибирском контактном зоопарке «Лесное посольство» откроется выставка «Паучьительные легенды».


«Практически все пауки из Санкт-Петербурга — от частных заводчиков, коллекционеров. Мы собирали их специально для выставки», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе зоопарка.


В экспозиции представлены более 20 видов пауков-птицеедов из Африки, Бразилии, Таиланда, Перу, Чили, Бирмы, Коста-Рики, Шри-Ланки.


«В их числе один из древнейших представителей паукообразных фрин, знакомый нам по истории про Гарри Поттера. Именно на 10-сантиметровом фрине в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня" демонстрировали Три Запретных Заклятья!» — добавили в контактном зоопарке.


Среди других пауков на выставке — Лошадиный паук (Ласиодора парахибана) — рекордсмен по скорости роста: за год он достигает размера 15 см в размахе ног, а взрослые особи вырастают до 25 см! Лидирует он и по количеству яиц в коконе — самка может отложить до 2500 штук.


Выставка продлится до середины декабря, в зоопарке обещают экскурсии по выставке каждые два часа в будние дни и каждый час в выходные.


Лошадиный паук достигает 25 см в размахе ног
Лошадиный паук достигает 25 см в размахе ног


Всего на выставке более 20 пауков-птицеедов
Всего на выставке более 20 пауков-птицеедов


В апреле 2016 года НГС.НОВОСТИ делали репортаж с другой выставки, на которой можно было посмотреть пауков — тогда в отделе природы краеведческого музея показывали около 40 живых экспонатов — от самой ядовитой черной вдовы до самого большого птицееда-голиафа.


А в марте этого года в музее природы можно было посмотреть выставку с неживыми членистоногими — тогда там выставляли коллекцию энтомолога Алексея Коршунова. Среди прочего посетители могли увидеть там самого крупного жука планеты — дровосека-титана, а также самого тяжелого представителя насекомых — жука-голиафа.

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