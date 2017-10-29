Из седана Lada Vesta делают «кроссовер»

Из седана Lada Vesta делают «кроссовер» (фото)


АВТОВАЗ подтвердил разработку вседорожной версии седана Lada Vesta по аналогии с универсалом Vesta SW Cross, сообщает «Российская газета». По информации директора проекта Vesta Максима Саржина, от универсала седану перейдут многие решения — запираемый лючок бензобака, кнопка открывания багажника на крышке, задние дисковые тормоза, подлокотник с нишей, обогрев задних сидений. 


«Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время, думаю, автомобиль вас удивит», — отметил Саржин.


Ранее сообщалось, что «кроссверный» седана Lada Vesta проходит ездовые испытания, его отличают повышенный клиренс и пластиковая защитная отделка колёсных арок, порогов и бамперов.

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