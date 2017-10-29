Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Северсталью»
Сегодня, 29 октября, состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты «Сибири» встретились в Череповце с соперниками из «Северстали» и одержали убедительную победу.
Финальную шайбу на 16 минуте схватки забил в ворота «Северстали» нападающий Александр Бергстрём. В результате, ХК «Сибирь» выиграл мачт со счетом 2:1 в свою пользу.
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
Вчера новосибирская команда одержала победу над нижегородским «Торпедо». Счет встречи составил 2:1 в пользу сибиряков.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/hcsibir1962