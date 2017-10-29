Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Северсталью»

Финальную для «Сибири» шайбу забил Александр Бергстрём

Сегодня, 29 октября, состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты «Сибири» встретились в Череповце с соперниками из «Северстали» и одержали убедительную победу.







Финальную шайбу на 16 минуте схватки забил в ворота «Северстали» нападающий Александр Бергстрём. В результате, ХК «Сибирь» выиграл мачт со счетом 2:1 в свою пользу.







Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.







Вчера новосибирская команда одержала победу над нижегородским «Торпедо». Счет встречи составил 2:1 в пользу сибиряков.