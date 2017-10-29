Водитель «Тойоты» собрал паровозик из трех машин в Заельцовском районе

Участники ДТП двигались в сторону Сухарной

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня в Заельцовском районе. По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Тойота», «Форд» и «Киа» двигались по улице Дуси Ковальчук.







«Автомобили двигались друг за другом в сторону ул. Сухарная. "Киа" и "Форд" остановились в потоке, а водитель "Тойоты" всех собрала в кучу», — сообщают аваркомы.







В результате столкновения все три машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.







Сегодня днем НГС.НОВОСТИ писали о автоледи, которая протаранила экипаж ДПС и вылетела на тротуар.

