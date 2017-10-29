Водитель «Тойоты» собрал паровозик из трех машин в Заельцовском районе
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня в Заельцовском районе. По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Тойота», «Форд» и «Киа» двигались по улице Дуси Ковальчук.
«Автомобили двигались друг за другом в сторону ул. Сухарная. "Киа" и "Форд" остановились в потоке, а водитель "Тойоты" всех собрала в кучу», — сообщают аваркомы.
В результате столкновения все три машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Сегодня днем НГС.НОВОСТИ писали о автоледи, которая протаранила экипаж ДПС и вылетела на тротуар.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск