Новосибирцы поприветствовали зиму забегом по Бугринской роще

Старт забега на дистанции 15 км

Более 150 новосибирцев приняли участие в традиционном забеге «Привет, зима». Мероприятие прошло сегодня, 29 октября, на территории лыжной базы НГТУ (Бугринская роща).







Организаторы забега подготовили дистанции на 6 и 15 км. Среди мужчин быстрее всех оказались Виталий Абрамович (6 км) и Вадим Носков (15 км). Среди прекрасной половины человечества дистанцию 6 км быстрее всех преодолела Ольга Новгородская, а дистанцию 15 км — Наталья Тарасова. Обе девушки стали троекратными победительницами забега «Привет, Зима» на дистанции 15 км.







«Очень рады, что забег "Привет, Зима" стал традиционным стартом для жителей Новосибирска. Благодарим всех участников за подаренные эмоции и позитив. Здорово, что бег в нашем городе становится спортом популярным и всесезонным», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Новоселова, главный организатор мероприятия.







Победитель на дистанции 15 км среди женщин - Наталья Тарасова



Победитель на дистанции 6 км среди мужчин - Виталий Абрамович



Участники забега на дистанции 15 км - Сергей Жигалов и Ольга Беспалова





В конце сентября жители города собрались на Михайловской набережной, чтобы принять участие в легкоатлетическом забеге «Преодолей себя». Длина дистанции тогда составила 3 километра, 218 метров.

