Чайные плантаторы из Таиланда открыли в центре Новосибирска буфет без мяса

Заведение под названием «Дом культуры» заработало вечером в воскресенье, 29 октября, во дворике на улице Коммунистической, 45 в центре Новосибирска — создатели определяют формат заведения как буфет и не подают в нём мясных блюд.





Заказы в «Доме культуры» нужно делать самостоятельно у стойки





«Дом культуры» открыли несколько молодых бизнесменов, двое из которых, в частности, сейчас занимаются выращиванием чая в Таиланде.







На открытие собралось много народа — преимущественно знакомых и друзей владельцев заведения





«У нас небольшая плантация. То есть получается, что мы чайные плантаторы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из совладельцев Георгий Рыжанков.







По его словам, «Дом культуры» создавался прежде всего как место, в котором было бы комфортно находится им самим и тем творческим людям, с которыми они общаются.







Стеклянный фальшпотолок с подсветкой позволяет создать в «Доме культуры» атмосферу вечного лета





Как рассказала один из авторов проекта Елизавета Лисичкина, кухня заведения будет преимущественно вегетарианской, лишь в некоторых блюдах будут использованы морепродукты.







Банки с компотами и соленьями — это одновременно и декор, и будущие блюда и напитки





Сейчас в баре можно заказать разные виды лапши (рисовую, гречневую и другие) с тофу, грибами, овощами и другими добавками (от 250 рублей за порцию), смузи и чаи (от 100 рублей).







Попасть в заведение можно только поднявшись по железной лестнице





«Дом культуры» расположен на втором этаже. Чтобы попасть туда, нужно войти во внутренний дворик и подняться по витой железной лестнице.







Помещение бара стилизовано под беседку в лесу — фальшивый потолок с подсветкой сделан из мутного стекла, на которое выложены листья растений. Как таковых посадочных мест в самом заведении нет: оно представляет собой широкий коридор, ведущий к барной стойке. Но из бара можно попасть в довольно просторный зал, который предполагается использовать как для проведения каких-то мероприятий, так и в качестве художественной галереи и мастерской одновременно.





В «Доме культуры» можно будет не только поесть, но и что-нибудь нарисовать





«Творческие люди смогут приходить к нам, чтобы попробовать что-то нарисовать, вырезать из дерева или как-то еще себя проявить», — рассказала Елизавета Лисичкина.





Зал галереи выходит окнами на соседний «творческий дворик», где расположены бар Rooks, закусочная Burger Record's и другие заведения.







Главный напиток в заведении — это чаи с разными добавками





«Спуска туда у нас нет, но, может быть, мы сможем опускать им на веревочке коробочки с лапшой, когда здесь проходят какие-то концерты и тусовки», — добавил Георгий Рыжанков.







«Дом культуры» — не первое заведение, которое открылось по этом адресу в последнее время. В этом году здесь, например, заработало заведение «Мои манты», а неподалёку открылся тематический TRM бар.

