Чайные плантаторы из Таиланда открыли в центре Новосибирска буфет без мяса

Заведение под названием «Дом культуры» заработало вечером в воскресенье, 29 октября, во дворике на улице Коммунистической, 45 в центре Новосибирска — создатели определяют формат заведения как буфет и не подают в нём мясных блюд.


Заказы в «Доме культуры» нужно делать самостоятельно у стойки
Заказы в «Доме культуры» нужно делать самостоятельно у стойки


«Дом культуры» открыли несколько молодых бизнесменов, двое из которых, в частности, сейчас занимаются выращиванием чая в Таиланде.


На открытие собралось много народа — преимущественно знакомых и друзей владельцев заведения
На открытие собралось много народа — преимущественно знакомых и друзей владельцев заведения


«У нас небольшая плантация. То есть получается, что мы чайные плантаторы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из совладельцев Георгий Рыжанков.


По его словам, «Дом культуры» создавался прежде всего как место, в котором было бы комфортно находится им самим и тем творческим людям, с которыми они общаются. 


Стеклянный фальшпотолок с подсветкой позволяет создать в «Доме культуры» атмосферу вечного лета
Стеклянный фальшпотолок с подсветкой позволяет создать в «Доме культуры» атмосферу вечного лета


Как рассказала один из авторов проекта Елизавета Лисичкина, кухня заведения будет преимущественно вегетарианской, лишь в некоторых блюдах будут использованы морепродукты.


Банки с компотами и соленьями — это одновременно и декор, и будущие блюда и напитки
Банки с компотами и соленьями — это одновременно и декор, и будущие блюда и напитки


Сейчас в  баре можно заказать разные виды лапши (рисовую, гречневую и другие) с тофу, грибами, овощами и другими добавками (от 250 рублей за порцию), смузи и чаи (от 100 рублей).


Попасть в заведение можно только поднявшись по железной лестнице
Попасть в заведение можно только поднявшись по железной лестнице


«Дом культуры» расположен на втором этаже. Чтобы попасть туда, нужно войти во внутренний дворик и подняться по витой железной лестнице. 


Помещение бара стилизовано под беседку в лесу — фальшивый потолок с подсветкой сделан из мутного стекла, на которое выложены листья растений. Как таковых посадочных мест в самом заведении нет: оно представляет собой широкий коридор, ведущий к барной стойке. Но из бара можно попасть в довольно просторный зал, который предполагается использовать как для проведения каких-то мероприятий, так и в качестве художественной галереи и мастерской одновременно.

 

В «Доме культуры» можно будет не только поесть, но и что-нибудь нарисовать
В «Доме культуры» можно будет не только поесть, но и что-нибудь нарисовать


«Творческие люди смогут приходить к нам, чтобы попробовать что-то нарисовать, вырезать из дерева или как-то еще себя проявить», — рассказала Елизавета Лисичкина.


Зал галереи выходит окнами на соседний «творческий дворик», где расположены бар Rooks, закусочная Burger Record's и другие заведения.


Главный напиток в заведении — это чаи с разными добавками 
Главный напиток в заведении — это чаи с разными добавками 


«Спуска туда у нас нет, но, может быть, мы сможем опускать им на веревочке коробочки с лапшой, когда здесь проходят какие-то концерты и тусовки», — добавил Георгий Рыжанков.


«Дом культуры» — не первое заведение, которое открылось по этом адресу в последнее время. В этом году здесь, например, заработало заведение «Мои манты», а неподалёку открылся тематический TRM бар.  

Прочтений: 5462
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено