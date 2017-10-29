Защитить лес от экологов: в Академгородке прошел митинг против новых жилых домов









29 октября с 13:00 перед торговым центром Академгородка на улице Ильича проходил митинг под лозунгом «За спасение лаврентьевского Академгородка».







По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, митинг привлек около 60–70 человек, среди которых было довольно много людей пенсионного возраста. Активные участники держали плакаты: «Лесоповал в городе — грязный бизнес», «Застраивать город — верх бездарности» и так далее.









Организаторы митинга заявили его как выступление «против готовящейся вырубки, застройки и распродажи Верхней Зоны, против уничтожения инфраструктуры центра фундаментальной науки, его традиций и творческой атмосферы, против уничтожения выдающегося объекта наследия — города-леса, шедевра ландшафтного дизайна».











Активистов встревожила смена председателя СО РАН — они предполагают, что это может привести к активизации застройщиков. Организаторы митинга опасаются сноса малоэтажного жилья в верхней зоне, застройки ее многоэтажками, переселения пенсионеров за ее пределы и застройки верхней зоны посторонними объектами.









Активист Наталья Шамина, выступая на митинге, напомнила, к примеру, о планах строительства клинико-диагностического корпуса НГУ и отметила, что Академгородку не нужны «медицинские, диагностические и другие бизнес-проекты».











В последние несколько лет Наталья Шамина, возглавляющая неформальное общественное объединение «Защитим город-лес Академгородок» известна борьбой против строительства на месте леса нового корпуса НГУ и за придание Академгородку статуса культурного наследия.







Среди идей, озвученных выступающими на митинге: вырубка деревьев приведет к деградации Академгородка, что в свою очередь скажется на обороноспособности страны, а это уже приведет к захвату Сибири американцами и китайцами.





Также выступающие предположили, что уход экологов за лесом Академгородка на самом деле тайно направлен на его деградацию, чтобы получить разрешение на вырубку.







Это уже вторая акция протеста на экологическую тему за эти выходные в Советском районе. Вчера, 28 октября, шествие и митинг против соединения улицы Арбузова с бульваром Молодежи проводили жители микрорайона «Щ».