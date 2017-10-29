Жителям Новосибирска показали в целях благотворительности красивых собак









29 октября в верхней зоне Академгородка прошла очередная благотворительная фотосессия с красивыми собаками.











Несмотря на плохую погоду (около ноля и снег), на площадке возле ДК «Академия» на улице Ильича c полудня до 16:00 одновременно находилось не менее двух десятков собак-фотомоделей. Одни, устав и замерзнув, уходили, другие приходили.











Формат благотворительной фотосессии очень популярен в Новосибирске последние несколько лет. Суть: за 100 рублей можно пообниматься и сфотографироваться с красивой породистой собакой, а выручка идет на нужды приютов и зоозащитных организаций.











Это единственный «уличный» формат сбора денег, которым пользуются зоозащитники, остальные же обращенные к прохожим просьбы о деньгах в помощь животным, как правило, связаны с мошенничеством.











Участники фотосессии возле ДК «Академия» собирали деньги в помощь приюту Академгородка.









Среди пород, с которыми можно было познакомиться поближе, были: мопс, доберман, английский бульдог, питбультерьер, американская акита, вельш-коги, золотистый ретривер, маламут, самоедская лайка и многие другие. Также в фотосессии участвовали абиссинийская кошка (почти все время проведшая у хозяйки под курткой) и хорёк, позировавший, сидя на спине добермана.











Неделей ранее благотворительная фотосессия с собаками прошла в Первомайском сквере.