Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


29 октября в верхней зоне Академгородка прошел крестный ход, посвящённый празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, в крестном ходе приняли участие несколько сотен верующих и священнослужителей.


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


Они прошли от храма Всех Святых в земле Русской просиявших по улице Терешковой, Морскому проспекту и улице Ильича до ДК «Академия». Многие несли иконы и пели.


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


На ступеньках ДК «Академия» состоялся краткий молебен.


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


Все мероприятие уложилось примерно в 45 минут (крестный ход двигался довольно быстро и дошел до места молебна быстрее, чем планировалось изначально согласно пресс-релизу мэрии).


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


На время крестного хода полицейские перекрывали по ходу движения верующих участки Терешковой, Морского проспекта и Ильича.


Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о крестном ходе, который прошел 16 июля по Красному проспекту в день семьи, любви и верности и собрал около 3 тысяч человек. 

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