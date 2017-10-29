Академический молебен: по улице Ильича прошел крестный ход









29 октября в верхней зоне Академгородка прошел крестный ход, посвящённый празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.











По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, в крестном ходе приняли участие несколько сотен верующих и священнослужителей.











Они прошли от храма Всех Святых в земле Русской просиявших по улице Терешковой, Морскому проспекту и улице Ильича до ДК «Академия». Многие несли иконы и пели.











На ступеньках ДК «Академия» состоялся краткий молебен.











Все мероприятие уложилось примерно в 45 минут (крестный ход двигался довольно быстро и дошел до места молебна быстрее, чем планировалось изначально согласно пресс-релизу мэрии).











На время крестного хода полицейские перекрывали по ходу движения верующих участки Терешковой, Морского проспекта и Ильича.











Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о крестном ходе, который прошел 16 июля по Красному проспекту в день семьи, любви и верности и собрал около 3 тысяч человек.