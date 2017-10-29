Новость о новосибирской остановке за 500 тысяч рублей попала в американские СМИ

 

Новость о новосибирской остановке за 500 тысяч рублей попала в американские СМИ


История об остановочном павильоне в Барабинске вышла на международный уровень. О ней уже написали многие местные и ряд федеральных изданий, а теперь про неё могут узнать англоязычные читатели — новость опубликовал американский интернет-ресурс Gears of biz.


Gears of biz, который специализируется на темах, связанных с цифровыми технологиями, гаджетами и т.д., в этой истории заинтересовало именно то, что этот малопримечательный объект стал активно обсуждаться в социальных сетях и даже обзавелся геотегом. 


Предельно простой, сваренный из тонкого профилированного металлического листа остановочный павильон вряд ли бы привлек чье-то внимание даже в самом Барабинске, где он установлен, если бы местные власти сами не озвучили стоимость этого объекта — 500 тысяч рублей. В эту сумму, впрочем, вошли не только затраты на сам павильон, но и некое «благоустройство» которому была подвергнута прилегающая территория. «Благоустройство», впрочем, не помешало порыву ветра сдуть павильон почти сразу же после установки.


Как было указано в сообщении на официальном сайте администрации города, павильон установлен по просьбам жителей удаленного микрорайона района Газовиков.


Жителей Барабинска, впрочем, стоимость этого объекта так удивила, что остановка быстро превратилась в местную достопримечательность. Дошло до того, что неизвестный предприниматель даже выпустил памятные магниты с ее изображением.

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