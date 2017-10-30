В честь Дня народного единства новосибирцы будут отдыхать три дня подряд

После рабочей пятидневки горожане будут отдыхать 3 дня подряд
После рабочей пятидневки горожане будут отдыхать 3 дня подряд

День народного единства, который празднуется в России 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому положенный по закону выходной переносится на понедельник, 6 ноября. При этом рабочий день в пятницу, 3 ноября, будет сокращен на один час, поскольку пятница считается предпразничным днем. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.


День народного единства станет последним поводом для дополнительных выходных в этом году.  Следующим праздником, который принесет россиянам столь же длительный отдых, будет Новый год. Последним рабочим днем в этом году станет 29 декабря, а затем россияне уйдут на каникулы по 8 января.


Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже утвердил график выходных и праздничных дней на 2018 год — мы сделали для вас удобный календарь.


В честь Дня народного единства новосибирцы будут отдыхать три дня подряд


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