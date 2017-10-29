Девушка на «Тойоте» протаранила машину ДПС и вылетела на тротуар


Девушка на «Тойоте» протаранила машину ДПС и вылетела на тротуар


Авария с участием начинающего водителя произошла сегодня около 7 часов утра на площади Маркса. Как сообщили в службе «Автоспас», Toyota Chaser, двигаясь по кольцу, врезалась в «Волгу» экипажа ДПС.


Как пояснила специалистам «Автоспаса» сама виновница аварии, ее сбил с толку троллейбус: по ее словам, он «медленно покатился», из-за чего водитель решила, что потоку по Ватутина загорелся красный сигнал светофора и можно начинать движение.


Однако на пути «Тойоты» внезапно появился экипаж ДПС на «Волге», который попал под удар японской машины. От неожиданности водитель «Тойоты» не остановилась, а, напротив, нажала педаль газа, после чего машина разбила еще и ограждение и практически полностью вылетела на тротуар.


Девушка на «Тойоте» протаранила машину ДПС и вылетела на тротуар


«Поврежденный автомобиль ДПС был спешно убран с места аварии еще до приезда нашего аваркома», — отметили в «Автоспасе»


По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Как выяснилось, водитель-девушка получила права 4 месяца назад.


Авария, в результате которой автомобиль протаранил ограждение, случилась недавно на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска.

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