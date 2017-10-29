Новосибирские бары, торговые центры и простые горожане бросились отмечать Хэллоуин





В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1





Новосибирцы начали праздновать День Всех Святых (Хэллоуин) задолго до его наступления по календарю (31 октября).







Первые тематические мероприятия на тему Хэллоуина прошли еще в минувшую пятницу вечером. Так, в в лофт-парке «Подземка» решили отметить Halloween Weekend, растянув празднование на все выходные.





В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1





Работники заведения и пришедшие сюда на костюмированные вечеринки гости старались как могли напугать друг друга.







Публикация от TALK DRINK ROCK (@friendsbar) Окт 28 2017 в 4:00 PDT





«Мрачную атмосферу» обещали и посетителям бара Friends.





Публикация от Паб «Джек Лондон» Новосибирск (@jacklondonpub) Окт 28 2017 в 5:06 PDT





Бар «Джек Лондон» оказался по этому случаю украшенным красными (очевидно, цвета крови) шариками.





Публикация от Ruby Wine Bar (@ruby_bar) Окт 27 2017 в 4:44 PDT





А вот в баре Ruby копнули чуть глубже и украсили дверь традиционным для этого праздника венком, в котором уже точно нет ничего ни страшного, ни пугающего, а даже наоборот.





Публикация от Burger_Records (@burger_records) Окт 28 2017 в 5:16 PDT





В маленькой бургерной атмосферу создают при помощи традиционной головы из тыквы — не столько страшной, сколько симпатичной.









Как-то отметить новый модный праздник стремятся многие заведения, даже если не украшают свои залы ничем пугающим. В кофейне «Утровечера», например, пока ограничились такими вот демоническими капкейками.





Публикация от АУРА Новосибирск (@auramall) Окт 28 2017 в 8:47 PDT





Впрочем, празднование Дня Всех Святых еще в самом разгаре. Торгово-развлекательный центр «Аура» начнет отмечать его сегодня после обеда.





Публикация от Аня Задорожная (@norka_v_norke) Окт 28 2017 в 8:50 PDT





Привычка как-то отмечать эту новую дату в календаре появляется и у простых горожан.





Публикация от Александр Клепцов (@alex_klan) Окт 27 2017 в 9:10 PDT





Кто-то делает веселые маски, а кто-то оставляет на двери пугающие отпечатки.





Если у вас есть пугающие, смешные или просто интересные фотографии на тему Хэллоуина, которые были сделаны в Новосибирске в эти выходные, присылайте их нам по адресу news@ngs.ru.