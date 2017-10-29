Новосибирские бары, торговые центры и простые горожане бросились отмечать Хэллоуин


В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1
В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1


Новосибирцы начали праздновать День Всех Святых (Хэллоуин) задолго до его наступления по календарю (31 октября).


Первые тематические мероприятия на тему Хэллоуина прошли еще в минувшую пятницу вечером. Так, в в лофт-парке «Подземка» решили отметить Halloween Weekend, растянув празднование на все выходные.


В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1
В лофт-парке «Подземка». Фото vk.com/podzemkansk1


Работники заведения и пришедшие сюда на костюмированные вечеринки гости старались как могли напугать друг друга. 



«Мрачную атмосферу» обещали и посетителям бара Friends. 



Бар «Джек Лондон» оказался по этому случаю украшенным красными (очевидно, цвета крови) шариками. 



А вот в баре Ruby копнули чуть глубже и украсили дверь традиционным для этого праздника венком, в котором уже точно нет ничего ни страшного, ни пугающего, а даже наоборот.



В маленькой бургерной атмосферу создают при помощи традиционной головы из тыквы — не столько страшной, сколько симпатичной.


Новосибирские бары, торговые центры и простые горожане бросились отмечать Хэллоуин


Как-то отметить новый модный праздник стремятся многие заведения, даже если не украшают свои залы ничем пугающим. В кофейне «Утровечера», например, пока ограничились такими вот демоническими капкейками. 



Впрочем, празднование Дня Всех Святых еще в самом разгаре. Торгово-развлекательный центр «Аура» начнет отмечать его сегодня после обеда. 



Привычка как-то отмечать эту новую дату в календаре появляется и у простых горожан. 



Кто-то делает веселые маски, а кто-то оставляет на двери пугающие отпечатки. 


Если у вас есть пугающие, смешные или просто интересные фотографии на тему Хэллоуина, которые были сделаны в Новосибирске в эти выходные, присылайте их нам по адресу news@ngs.ru. 

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