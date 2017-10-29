Новосибирские бары, торговые центры и простые горожане бросились отмечать Хэллоуин
Новосибирцы начали праздновать День Всех Святых (Хэллоуин) задолго до его наступления по календарю (31 октября).
Первые тематические мероприятия на тему Хэллоуина прошли еще в минувшую пятницу вечером. Так, в в лофт-парке «Подземка» решили отметить Halloween Weekend, растянув празднование на все выходные.
Работники заведения и пришедшие сюда на костюмированные вечеринки гости старались как могли напугать друг друга.
«Мрачную атмосферу» обещали и посетителям бара Friends.
Бар «Джек Лондон» оказался по этому случаю украшенным красными (очевидно, цвета крови) шариками.
А вот в баре Ruby копнули чуть глубже и украсили дверь традиционным для этого праздника венком, в котором уже точно нет ничего ни страшного, ни пугающего, а даже наоборот.
В маленькой бургерной атмосферу создают при помощи традиционной головы из тыквы — не столько страшной, сколько симпатичной.
Как-то отметить новый модный праздник стремятся многие заведения, даже если не украшают свои залы ничем пугающим. В кофейне «Утровечера», например, пока ограничились такими вот демоническими капкейками.
Впрочем, празднование Дня Всех Святых еще в самом разгаре. Торгово-развлекательный центр «Аура» начнет отмечать его сегодня после обеда.
Привычка как-то отмечать эту новую дату в календаре появляется и у простых горожан.
Кто-то делает веселые маски, а кто-то оставляет на двери пугающие отпечатки.
Если у вас есть пугающие, смешные или просто интересные фотографии на тему Хэллоуина, которые были сделаны в Новосибирске в эти выходные, присылайте их нам по адресу news@ngs.ru.
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Стас Соколов
Фото vk.com/podzemkansk1 (1, 2), автора (3)