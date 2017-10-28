Жители 15 домов в Заельцовском районе остались без света в выходной день

Жители 15 домов в Заельцовском районе остались этим вечером без электричества. Аварию обещают устранить максимально быстро.  


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», свет исчез в 11 вечера. В зоне отключения оказались здания, расположенные на улице Холодильная, Профинтерна, Тимирязева — в общей сложности 15 домов.


Жители 15 домов в Заельцовском районе остались без света в выходной день


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что причиной отключения стал «обрыв воздушной линии». В домах жителей района электричество должно появиться ориентировочно в половине первого ночи.  


Вчера вечером из-за аварийного отключения без света остались жители 32 домов в Железнодорожном районе

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