Жители 15 домов в Заельцовском районе остались без света в выходной день

Жители 15 домов в Заельцовском районе остались этим вечером без электричества. Аварию обещают устранить максимально быстро.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», свет исчез в 11 вечера. В зоне отключения оказались здания, расположенные на улице Холодильная, Профинтерна, Тимирязева — в общей сложности 15 домов.











В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что причиной отключения стал «обрыв воздушной линии». В домах жителей района электричество должно появиться ориентировочно в половине первого ночи.







Вчера вечером из-за аварийного отключения без света остались жители 32 домов в Железнодорожном районе.

