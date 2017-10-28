Видео: сотрудники «отдела пенсионного обеспечения» ходят по домам и просят показать СНИЛС

Сотрудники «отдела пенсионного обеспечения» пришли по адресу Тюленина 21/2
Сотрудники «отдела пенсионного обеспечения» пришли по адресу Тюленина 21/2

В распоряжении редакции оказались две примечательные видеозаписи. На них запечатлена компания молодых людей, представляющихся сотрудниками «отдела пенсионного обеспечения».


По словам Алины, читательницы НГС.НОВОСТИ и автора роликов, под видом планового опроса молодые люди просили жителей дома по адресу Тюленина 21/2 показать СНИСЛ, паспорт и заполнить некое заявление.


«Они прошли по этажам [дома]. Показывали красные корочки — фамилия, имя, фотография», — рассказала читательница сайта. «Я им показала СНИЛС, но отказалась давать паспорт. Сказала, что лучше приду к вам офис». 


Собеседники не растерялись и назвали адрес бизнес-центра (Орджоникидзе, 38). По данным справочника «2ГИС», в здании «Отдела пенсионного обеспечения» не числится.


На предложение вызвать полицию молодые люди отреагировали спокойно.


В начале сентября НГС.НОВОСТИ писали о мошенниках, которые ходили по офисам и просили продемонстрировать им СНИЛС

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