Видео: сотрудники «отдела пенсионного обеспечения» ходят по домам и просят показать СНИЛС

Сотрудники «отдела пенсионного обеспечения» пришли по адресу Тюленина 21/2

В распоряжении редакции оказались две примечательные видеозаписи. На них запечатлена компания молодых людей, представляющихся сотрудниками «отдела пенсионного обеспечения».







По словам Алины, читательницы НГС.НОВОСТИ и автора роликов, под видом планового опроса молодые люди просили жителей дома по адресу Тюленина 21/2 показать СНИСЛ, паспорт и заполнить некое заявление.







«Они прошли по этажам [дома]. Показывали красные корочки — фамилия, имя, фотография», — рассказала читательница сайта. «Я им показала СНИЛС, но отказалась давать паспорт. Сказала, что лучше приду к вам офис».







Собеседники не растерялись и назвали адрес бизнес-центра (Орджоникидзе, 38). По данным справочника «2ГИС», в здании «Отдела пенсионного обеспечения» не числится.







На предложение вызвать полицию молодые люди отреагировали спокойно.







В начале сентября НГС.НОВОСТИ писали о мошенниках, которые ходили по офисам и просили продемонстрировать им СНИЛС.

