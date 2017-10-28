Власти заказали сувенирные коробки-книги почти за полмиллиона

Изображения, которые власти хотят поместить на сувенирные коробки

Хозяйственное управление Новосибирской области заказало 240 сувенирных коробок-книг с символикой 80-летия Новосибирской области.





«Подарочная коробка-книги должна быть выполнена из берёзовой фанеры (не менее чем четырёх миллиметровой), высшего сорта. Обложка с полноцветной печатью на натуральном хлопковом холсте с высококачественным фото-полиграфическим покрытием со светлой грубой основой. Полноцветное изображение защищено бесцветным специальным акриловым лаком и текстурировано вручную, бесцветным акриловым гелем стилизацией под масло.





Изображение подарочной коробки-книги должно быть выполнено как картина, написанная на холсте маслом с объемной текстурой мазков»,





- описывается в документах на сайте госзакупок.





Кроме того, внутри у коробки должно быть четыре секции, разделённые стенками из берёзовой фанеры.





Всего заказчику нужно 240 сувенирных коробок, начальная цена контракта — 456 тысяч рублей. Победитель конкурса определится 30 октября.





В июне 2017 года хозяйственное управление заказывало сувенирные шкатулки, которые должны были имитировать швейцарский вяз.