В Новосибирской области появилось 16 тысяч безработных





В сентябре 2017 года уровень безработицы в Новосибирской области составил 6,5%, три месяца назад этот показатель был 5,5%.





Численность и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет в Новосибирской области равнялись 1 млн 438,2 тысячи человек. При этом 93,9 тысячи человек оказались безработными в сентябре.





Однако за помощью в службы занятости населения Новосибирской области на конец сентября 2017 года обратились только 12,1 тысячи безработных граждан.





Три месяца назад без работы в регионе были 77,2 тысячи человек — на 16,7 тысячи меньше, чем сейчас, а всего людей, которые могут работать, было 1 млн 406 тысяч. А еще раньше, по итогам марта, в НСО было 87 тысяч безработных.





По итогам сентября Новосибирская область оказалась на втором месте в Сибири по числу безработных. На первом месте Кемеровская область — там 99,8 тысячи безработных.