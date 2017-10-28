По Новосибирску проехали «Жигули» со статуей древнего воина на крыше

«Воина из Риаче» ставят на крышу автомобиля

28 октября арт-группа из Новосибирска нашла место для копии древнегреческой скульптуры «Воина из Риаче» — скульптуру поместили на крышу «Жигулей» и стали катать по городу, чтобы показать жителям.





В состав арт-группы вошли два художника — Юрий Ушаков и Андрей Курченко, фотограф Константин Ощепков и поэт Андрей Жданов. По словам Ушакова, бронзовую скульптуру художники сделали сами.





«Идея возникла спонтанно, мы люди творческие — хотели как-то приукрасить наш город, сделать его поярче. К нам пришла идея выбрать какого-то героя для подражания для современной молодежи. Нами был выбран этот воин из Риаче, олимпийский герой, потому что он олицетворяет силу и красоту и внешне, и своими деяниями — он был правильно воспитан. Мы хотели этого героя где-то в городе водрузить. Проехались везде, стали искать ему места, стали выбирать места, где он будет лучше смотреться, где лучше проходимость. Но когда мы стали ездить по городу, то увидели, что все места уже заняты мрачными, серыми, неказистыми памятниками с печальным прошлым. И мы решили сделать мобильный памятник», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Юрий Ушаков.





Поэтому сегодня участники арт-группы поставили памятник на крышу «Жигулей» Юрия Ушакова и начали катать по городу.





Юрий отметил, что копия отличается от оригинала тем, что у нее в руках серп и молот, кроме того, красной тканью художники закрыли «запретные места» воина. Еще один кусок красной ткани, напоминающий пионерский галстук, авторы акции повязали скульптуре на шею. Художник добавил, что акцию решили приурочить к столетию революции.





Также художники предлагают всем желающим брать памятник напрокат бесплатно. «Раз ему места не нашлось, то наша задача, как скульпторов, художников — дарить людям красоту. Памятник должен работать, а раз места нет, то он будет на автомобиле. Попросят — мы привезём», — пообещал Ушаков.





Арт-группа предлагает воспользоваться памятником всем желающим — его можно привезти и поставить в любое место





