Новосибирские школьники ушли на каникулы

Некоторым школьникам уже с понедельника можно на неделю забыть про учёбу
Некоторым школьникам уже с понедельника можно на неделю забыть про учёбу


В школах Новосибирска начинаются каникулы — сегодня, 28 октября, в некоторых заведениях идут последние уроки перед недельным перерывом.


«Сегодня был крайний учебный день четверти, завтра выходной, с понедельника — каникулы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе № 212. Здесь каникулы продлятся до 6 ноября.


Но так как учебный план и даты каникул устанавливают сами школы, даты могут сдвигаться. Поэтому есть школьники, которые начнут отдыхать позже. Например, в школе № 23 занятия будут идти до 3 ноября, и только после этого ученикам дадут недельный перерыв, отметили в учебном заведении.


В МЧС озаботились тем, что у детей появится много свободного времени.


«Первая четверть учебного года подходит к завершению, и дети уходят на осенние каникулы. Статистика показывает — в этот период чаще всего увеличивается количество происшествий с участием детей», — отмечают спасатели.


Спасатели попросили напомнить детям о пожарной безопасности и безопасности на прогулках на природе, у водоема, на игровой или спортивной площадках.


Также свои профилактические акции в школах перед каникулами провели автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД посетили несколько школ, где предупредили детей о том, что на дорогах будет много снега и льда, и напомнили о правилах дорожного движения.


«Также детям порекомендовали размещать на одежде и ранцах световозвращающие элементы для лучшей видимости в тёмное время суток», — отметили в ГИБДД.


Следующие каникулы  ждут детей зимой — они совпадут с длинным общероссийским новогодним праздником, который продлится  с 30 декабря по 8 января.

Прочтений: 465
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено