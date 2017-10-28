Новосибирские школьники ушли на каникулы

Некоторым школьникам уже с понедельника можно на неделю забыть про учёбу





В школах Новосибирска начинаются каникулы — сегодня, 28 октября, в некоторых заведениях идут последние уроки перед недельным перерывом.





«Сегодня был крайний учебный день четверти, завтра выходной, с понедельника — каникулы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе № 212 . Здесь каникулы продлятся до 6 ноября.







Но так как учебный план и даты каникул устанавливают сами школы, даты могут сдвигаться. Поэтому есть школьники, которые начнут отдыхать позже. Например, в школе № 23 занятия будут идти до 3 ноября, и только после этого ученикам дадут недельный перерыв, отметили в учебном заведении.







В МЧС озаботились тем, что у детей появится много свободного времени.





«Первая четверть учебного года подходит к завершению, и дети уходят на осенние каникулы. Статистика показывает — в этот период чаще всего увеличивается количество происшествий с участием детей», — отмечают спасатели.





Спасатели попросили напомнить детям о пожарной безопасности и безопасности на прогулках на природе, у водоема, на игровой или спортивной площадках.







Также свои профилактические акции в школах перед каникулами провели автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД посетили несколько школ, где предупредили детей о том, что на дорогах будет много снега и льда, и напомнили о правилах дорожного движения.





«Также детям порекомендовали размещать на одежде и ранцах световозвращающие элементы для лучшей видимости в тёмное время суток», — отметили в ГИБДД.





Следующие каникулы ждут детей зимой — они совпадут с длинным общероссийским новогодним праздником, который продлится с 30 декабря по 8 января.