Жители Академгородка устроили марш протеста на бульваре Молодёжи
Сегодня, 28 октября жители микрорайона Щ Советского района Новосибирска вышли на акцию протеста против планов городских властей проложить дорогу между двумя улицами.
«Мы требуем не допустить соединения бульвара Молодежи с улицей Арбузова. Соединение улиц приведет к транспортному коллапсу на бульваре, катастрофически ухудшит условия жизни жителей бульвара», пояснил официальный организатор акции Олег Лякин.
Сейчас улицы расположены друг напротив друга и каждая из них заканчивается тупиком для машин.
По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в акции приняли участие порядка 70 человек. Акция протеста прошла мирно. Собравшись во дворе одного из домов вдоль бульвара Молодежи, участники выстроились в колонну и прошли какое-то расстояние по бульвару, двигаясь по тротуару. У людей с собой были лозунги и плакаты.
По ходу движения колонна два раза пресекала дорогу на бульваре Молодежи, а водители немногочисленных в субботний полдень машин останавливались из-за этого на пару минут. После марша в одном из дворов прошёл митинг.
По словам Лякина, собравшиеся боятся не столько самого по себе соединения Арбузова и бульвара Молодежи, сколько того, что после завершения строительства Восточного обхода эта новая магистраль примет на себя значительную долю этого транзитного транспортного потока.
«Посмотрите, какая у нас здесь замечательная тихая, чистая улица. После того как будет построен Восточный объезд, жизнь здесь станет невозможной», — говорит Лякин.
Недовольны участники акции и строительством в этом районе новых многоэтажных домов, считая существующую застройку более «человечной».
Жители Академгородка известны своим негативным отношением к любым крупным строительным проектам, которые, по их мнению, способны разрушить привычную им атмосферу. Так, в начале года они даже убедили бывшего губернатора задуматься об изменении первоначального плана строительства Восточного обхода.
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Стас Соколов
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Фрагмент справочника 2ГИС