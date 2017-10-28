Жители Академгородка устроили марш протеста на бульваре Молодёжи





Протестующие прошли маршем по тротуару





Сегодня, 28 октября жители микрорайона Щ Советского района Новосибирска вышли на акцию протеста против планов городских властей проложить дорогу между двумя улицами.







«Мы требуем не допустить соединения бульвара Молодежи с улицей Арбузова. Соединение улиц приведет к транспортному коллапсу на бульваре, катастрофически ухудшит условия жизни жителей бульвара», пояснил официальный организатор акции Олег Лякин.







Сейчас улицы расположены друг напротив друга и каждая из них заканчивается тупиком для машин.







По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в акции приняли участие порядка 70 человек. Акция протеста прошла мирно. Собравшись во дворе одного из домов вдоль бульвара Молодежи, участники выстроились в колонну и прошли какое-то расстояние по бульвару, двигаясь по тротуару. У людей с собой были лозунги и плакаты.







По ходу движения колонна два раза пресекала дорогу на бульваре Молодежи, а водители немногочисленных в субботний полдень машин останавливались из-за этого на пару минут. После марша в одном из дворов прошёл митинг.







И бульвар Молодёжи, и улица Арбузова заканчиваются тупиками





Участники марша собрались во дворе, после чего отправились на прогулку по любимой улице





По словам Лякина, собравшиеся боятся не столько самого по себе соединения Арбузова и бульвара Молодежи, сколько того, что после завершения строительства Восточного обхода эта новая магистраль примет на себя значительную долю этого транзитного транспортного потока.







Плакаты для участников были заготовлены организаторами заранее





«Посмотрите, какая у нас здесь замечательная тихая, чистая улица. После того как будет построен Восточный объезд, жизнь здесь станет невозможной», — говорит Лякин.







Недовольны участники акции и строительством в этом районе новых многоэтажных домов, считая существующую застройку более «человечной».







Участники акции протеста считают, что власти хотят заменить подобные дома (которыми преимущественно застроен бульвар Молодежи) на высотки





Жители Академгородка известны своим негативным отношением к любым крупным строительным проектам, которые, по их мнению, способны разрушить привычную им атмосферу. Так, в начале года они даже убедили бывшего губернатора задуматься об изменении первоначального плана строительства Восточного обхода.