Троллейбус поменял маршрут из-за сужения дороги на Вокзальной магистрали

Сегодня утром на Вокзальной магистрали уже поставили ограждения, чтобы начать ремонт
Сегодня утром на Вокзальной магистрали уже поставили ограждения, чтобы начать ремонт


Сегодня, 28 октября, в Новосибирске Вокзальную магистраль недалеко от перекрёстка с проспектом Димитрова огородили для ремонта теплотрассы.


«Проезжая часть в этом месте будет сужена на 12 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 13 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Кроме того, во время ремонта поменяется маршрут троллейбуса № 2 (городской аэропорт – вокзал Новосибирск-Главный) на участке от вокзала до цирка. На вокзал троллейбус будет ходить по действующей схеме — по Нарымской, проспекту Димитрова и Вокзальной магистрали, а в обратном направлении по улицам Ленина и Челюскинцев.


Фиолетовым показана обычная схема. Красным — участок, по которому троллейбус не сможет ходить до 13 ноября. Зелёным — временный участок маршрута
Фиолетовым показана обычная схема. Красным — участок, по которому троллейбус не сможет ходить до 13 ноября. Зелёным — временный участок маршрута


До этого в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе были проблемы с троллейбусом № 36 — он не мог ходить по маршруту около месяца.

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