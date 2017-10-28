Троллейбус поменял маршрут из-за сужения дороги на Вокзальной магистрали

Сегодня утром на Вокзальной магистрали уже поставили ограждения, чтобы начать ремонт





Сегодня, 28 октября, в Новосибирске Вокзальную магистраль недалеко от перекрёстка с проспектом Димитрова огородили для ремонта теплотрассы.





«Проезжая часть в этом месте будет сужена на 12 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 13 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Кроме того, во время ремонта поменяется маршрут троллейбуса № 2 (городской аэропорт – вокзал Новосибирск-Главный) на участке от вокзала до цирка. На вокзал троллейбус будет ходить по действующей схеме — по Нарымской, проспекту Димитрова и Вокзальной магистрали, а в обратном направлении по улицам Ленина и Челюскинцев.







Фиолетовым показана обычная схема. Красным — участок, по которому троллейбус не сможет ходить до 13 ноября. Зелёным — временный участок маршрута



