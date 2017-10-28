Троллейбус поменял маршрут из-за сужения дороги на Вокзальной магистрали
Сегодня, 28 октября, в Новосибирске Вокзальную магистраль недалеко от перекрёстка с проспектом Димитрова огородили для ремонта теплотрассы.
«Проезжая часть в этом месте будет сужена на 12 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 13 ноября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме того, во время ремонта поменяется маршрут троллейбуса
До этого в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе были проблемы с троллейбусом
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Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой
Фрагмент справочника 2ГИС