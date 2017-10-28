«Пламя распространялось стремительно»: на трассе сгорела фура вместе с водителем

Рано утром 28 октября в Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры.







Очевидец рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что пожар случился на стоянке кафе «Уют» на въезде в Коченёво.







«Мы проезжали мимо, выезжали с Коченёво. В это время фура начинала гореть — думали сначала, вообще какой-то мусор горит, а оказалось, что горела фура», — описал свидетель происшествия. Мужчина вызвал пожарных, а потом отправился помогать водителям — на месте рядом с горевшим грузовиком были и другие.









«Мы с супругой побежали в кафе-гостиницу, думая, что водители фур спят там. Но администратор сказала, что у нее никто не ночует. Мы бросились будить водителей рядом стоящих фур, чтобы те отогнали машины. Одна из соседних фур уже дымилась.





К сожалению, подойти к горящей фуре было не возможно. Пламя распространялось стремительно.





К сожалению, в фуре при тушении был обнаружен труп», — написал в редакцию очевидец, отметив, что это был водитель.







В пресс-службе ГУ МЧС по НСО подтвердили, что на трассе сгорел автомобиль и погиб 40-летний мужчина.







«На автостоянке в 4:52 произошёл пожар в грузовом автомобиле "Ивеко". В результате пожара в кабине машины погиб мужчин 1977 года рождения. На момент прибытия первого пожарного подразделения — время реагирования составило три минуты — кабина автомобиля и тенты горели открытым огнём. Предполагаемая причина пожара — неисправность электропроводки транспортного средства. К тушению привлекалось 8 единиц техники, 6 человек», — добавили в МЧС.





В начале сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом пожаре, который случился с фурой на трассе, — тогда происшествие было на дороге между Бердском и Искитимом.