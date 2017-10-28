На Гоголя возле Ипподромской собралась сложная пробка: в аварию попали 4 машины
Утром, 28 октября, в Новосибирске на улице Гоголя в аварию попали 4 автомобиля, после этого до перекрёстка с Ипподромской собралась пробка.
По информации Яндекс.Карт, около 10:45 длин пробки была около километра.
В соцсетях сообщают, что в ДТП попали Subaru Forester, Suzuki SX4, Mazda CX-7, Honda CR-V.
Обстоятельства выясняются.
Если вы стали очевидцем этой аварии — присылайте присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
26 октября НГС рассказывал о другой аварии из 4 машин, которая также собрала пробку — в тот день ДТП случилось в районе Речного вокзала.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, его лично ведет наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Елена Громкова
Фото Татьяны Кривенко
Скриншот yandex.ru/maps