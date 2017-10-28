На Гоголя возле Ипподромской собралась сложная пробка: в аварию попали 4 машины


Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром, 28 октября, в Новосибирске на улице Гоголя в аварию попали 4 автомобиля, после этого  до перекрёстка с Ипподромской собралась пробка.


По информации Яндекс.Карт, около 10:45 длин пробки была около километра.


В соцсетях сообщают, что в ДТП попали Subaru Forester, Suzuki SX4, Mazda CX-7, Honda CR-V.


Обстоятельства выясняются.


Если вы стали очевидцем этой аварии  — присылайте присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


Пробка на улице Гоголя собралась до пересечения с Ипподромской
Пробка на улице Гоголя собралась до пересечения с Ипподромской


26 октября НГС рассказывал о другой аварии из 4 машин, которая также собрала пробку — в тот день ДТП случилось в районе Речного вокзала.

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