Хоккей: «Сибирь» одержала волевую победу над нижегородским «Торпедо»

Исход матча решался по итогам серии буллитов
Исход матча решался по итогам серии буллитов

Сегодня, 28 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» в гостевом матче чемпионата КХЛ.


Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды.


Первый период начался для игроков «Сибири» не удачно. Первая шайба влетела в ворота сибиряков на 19-й минуте игры, когда метким броском нападающий хозяев открыл счёт. 


Второй период не порадовал болельщиков «Сибири» наличием голов. Хоккеисты неустанно атаковали ворота противника, но добиться какого-либо результата не смогли.


В третьем периоде на льду случилась серьёзная потасовка, за которую игрока новосибирской «Сибири» Максима Игнатовича и игрока «Торпедо» Григория Желдакова до конца матча отправили в раздевалку. 



После драки разрыв в счёте сократился: нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров поразил ворота хозяев на 55-й минуте матча.


В оставшееся основное время хоккеисты обеих команд устремлялись в контратаки, но добиться изменений в счёте не смогли. Матч перешёл в овертайм. Но и дополнительное время не привнесло никаких изменений в итоговый счёт. 


Итог игры решался в серии буллитов. Игроки ХК «Сибирь» не сдавались до последнего и вырвали победу у нижегородцев.  Автором победной шайбы стал игрок новосибирской команды Игорь Левицкий. 


Ворота новосибирцев в матче защищал Алексей Красиков.


25 октября в выездной встрече новосибирские хоккеисты уступили своим соперникам из московского Спартака

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