Хоккей: «Сибирь» одержала волевую победу над нижегородским «Торпедо»

Исход матча решался по итогам серии буллитов

Сегодня, 28 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» в гостевом матче чемпионата КХЛ.







Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды.





Первый период начался для игроков «Сибири» не удачно. Первая шайба влетела в ворота сибиряков на 19-й минуте игры, когда метким броском нападающий хозяев открыл счёт.





Второй период не порадовал болельщиков «Сибири» наличием голов. Хоккеисты неустанно атаковали ворота противника, но добиться какого-либо результата не смогли.





В третьем периоде на льду случилась серьёзная потасовка, за которую игрока новосибирской «Сибири» Максима Игнатовича и игрока «Торпедо» Григория Желдакова до конца матча отправили в раздевалку.









После драки разрыв в счёте сократился: нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров поразил ворота хозяев на 55-й минуте матча.







В оставшееся основное время хоккеисты обеих команд устремлялись в контратаки, но добиться изменений в счёте не смогли. Матч перешёл в овертайм. Но и дополнительное время не привнесло никаких изменений в итоговый счёт.





Итог игры решался в серии буллитов. Игроки ХК «Сибирь» не сдавались до последнего и вырвали победу у нижегородцев. Автором победной шайбы стал игрок новосибирской команды Игорь Левицкий.





Ворота новосибирцев в матче защищал Алексей Красиков.





25 октября в выездной встрече новосибирские хоккеисты уступили своим соперникам из московского Спартака.