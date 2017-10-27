Жители 32 домов в Железнодорожном районе остались без электричества

Из-за аварии не работают светофоры и уличное освещение
Из-за аварии не работают светофоры и уличное освещение

Неприятная ситуация приключилась сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска. Из-за аварийного отключения без света осталось около 32 домов.


По словам местных жителей, в районе отключения не работают светофоры и уличное освещение.


«В Железнодорожном районе на улице Владимировской от дома № 1/1 и на четыре-пять кварталов в сторону ДК Кирова нет электричества с 22:40. Улицы во тьме, светофоры не работают», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Виктор.


По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 22:40. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Аварийное отключение ТП».


Жители 32 домов в Железнодорожном районе остались без электричества


«В достаточно большом количестве домов по улице Владимировской пропал свет из-за аварийного отключения. Под отключение пропали дома в районе остановки «ОблГАИ» и в сторону улицы Фабричной», — рассказал местный житель Максим.


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: подачу электричества планируют восстановить к 00:40. 


За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. В конце сентября в Заельцовском районе без света на несколько часов оставалось и вовсе около 400 домов.

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