Жители 32 домов в Железнодорожном районе остались без электричества

Из-за аварии не работают светофоры и уличное освещение

Неприятная ситуация приключилась сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска. Из-за аварийного отключения без света осталось около 32 домов.







По словам местных жителей, в районе отключения не работают светофоры и уличное освещение.





«В Железнодорожном районе на улице Владимировской от дома № 1/1 и на четыре-пять кварталов в сторону ДК Кирова нет электричества с 22:40. Улицы во тьме, светофоры не работают», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Виктор.





По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 22:40. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Аварийное отключение ТП».









«В достаточно большом количестве домов по улице Владимировской пропал свет из-за аварийного отключения. Под отключение пропали дома в районе остановки «ОблГАИ» и в сторону улицы Фабричной», — рассказал местный житель Максим.





В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: подачу электричества планируют восстановить к 00:40.





За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. В конце сентября в Заельцовском районе без света на несколько часов оставалось и вовсе около 400 домов.