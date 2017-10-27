Неизвестные ворвались в офис микрозаймов на Затулинке

На месте работают сотрудники полиции
На месте работают сотрудники полиции

Вечером 27 октября на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска неизвестные напали на офис микрозаймов.


Инцидент произошёл около 21:30 недалеко от остановки «Кинотеатр "Рассвет"».


«Сейчас уточняем информацию. Нападение было, сейчас на месте работают сотрудники полиции в полном составе, следственно-оперативная группа и уголовный розыск. Пока пытаемся узнать сумму ущерба и есть ли он. Отрабатываются все версии по подозреваемым. Сотрудники полиции пытаются раскрыть по горячим следам», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В пресс-службе ведомства не смогли уточнить, задержаны ли нападавшие. 


Если вы стали свидетелем этого происшествия, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


20 октября полицейские задержали в Искитиме 18-летнюю предполагаемую соучастницу разбойного нападения, её подельник был задержан в июле. Девушка подозревается в том, что в ночь на 29 июня она вместе с 24-летним новосибирцем обокрала и избила 20-летнюю выпускницу колледжа Лилию Белову. 

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