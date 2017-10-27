Бывшего начальника военного представительства подозревают в завышении стоимости госконтрактов

После проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ

Военная прокуратура Новосибирского гарнизона заинтересовалась деятельностью бывшего начальника одного из военных представительств в Новосибирской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.







«При проверке исполнения законов о государственном оборонном заказе установлено, что бывший начальник одного из военных представительств, злоупотребляя должностными полномочиями, подписывал заключения с недостоверными сведениями о стоимости продукции АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов", в результате чего цена государственных контрактов была завышена на 190 млн рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на Военную прокуратуру РФ.







По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).







Напомним, в мае НГС.НОВОСТИ писали об инспекторе ДПС, который пошёл под суд за превышение должностных полномочий.

