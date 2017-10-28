Мэрия Новосибирска выделит почти 90 миллионов рублей в помощь бизнесменам

Проблемы у бизнесменов есть, отмечают в мэрии. Например, недостаток стартового капитала

Руководство Новосибирска выделит из бюджетов разного уровня почти 90 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Подписанная Анатолием Локтем программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год.







В муниципалитете подчёркивают: проблемы у предпринимателей есть, но их можно решить — в том числе при помощи финансирования.







«Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, в Новосибирске существует ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди них: недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской деятельности; недостаток доступных производственных и офисных площадей; недобросовестная конкуренция», — поясняет пресс-служба мэрии.







Бюджет программы будет сформирован из нескольких источников.







«Объём финансирования программы — 88,2 млн рублей, в том числе 76,9 млн [выделяются] из городского бюджета, 4,7 млн — из областного бюджета, а почти 6,5 млн рублей — из внебюджетных источников. Реализация программы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и численность работников, занятых на постоянной основе в малом и среднем бизнесе», — сообщает муниципалитет.







В конце августа стало известно, что руководство города оборудует специальные площадки, при помощи которых пенсионеры смогут бесплатно торговать собранным на даче урожаем.

