Мэрия Новосибирска выделит почти 90 миллионов рублей в помощь бизнесменам

Проблемы у бизнесменов есть, отмечают в мэрии. Например, недостаток стартового капитала 
Проблемы у бизнесменов есть, отмечают в мэрии. Например, недостаток стартового капитала 

Руководство Новосибирска выделит из бюджетов разного уровня почти 90 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Подписанная Анатолием Локтем программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год.


В муниципалитете подчёркивают: проблемы у предпринимателей есть, но их можно решить — в том числе при помощи финансирования.


«Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, в Новосибирске существует ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди них: недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской деятельности; недостаток доступных производственных и офисных площадей; недобросовестная конкуренция», — поясняет пресс-служба мэрии.


Бюджет программы будет сформирован из нескольких источников.


«Объём финансирования программы — 88,2 млн рублей, в том числе 76,9 млн [выделяются] из городского бюджета, 4,7 млн — из областного бюджета, а почти 6,5 млн рублей — из внебюджетных источников. Реализация программы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и численность работников, занятых на постоянной основе в малом и среднем бизнесе», — сообщает муниципалитет.


В конце августа стало известно, что руководство города оборудует специальные площадки, при помощи которых пенсионеры смогут бесплатно торговать собранным на даче урожаем.

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