Иномарка сбила пешехода в Центральном районе

В ДТП пострадало несколько человек
В ДТП пострадало несколько человек

Вечером 27 октября на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП, в котором пострадало несколько человек.


Авария случилась в 19:05. 


«"Лада" двигалась по Семьи Шамшиных со стороны улицы Гоголя, Hyundai Solaris — по Фрунзе со стороны улицы Ольги Жилиной. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. В итоге на перекрёстке автомобили сталкиваются. После удара "Солярис" продолжает движение по инерции, сбивает пешехода на переходе, сносит дорожный знак, пробивает металлический забор, запрыгивает на тротуар и врезается в забор стройки», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По предварительной информации, сбитый пешеход был в тяжёлом состоянии
По предварительной информации, сбитый пешеход был в тяжёлом состоянии


По словам аваркомов, сбитого пешехода госпитализировали. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи».


«Очевидцы утверждают, что он находился в тяжёлом состоянии. Также на месте аварии бегал один из людей, находившихся в "Солярисе" — у него была забинтована голова. Второго молодого человека из "Соляриса" осматривали медики. Состояние водителя "Лады" уточнить не удалось, но, предварительно, от помощи медиков он отказался», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«Информации пока мало. В 19:05 произошло столкновение двух автомобилей, в последующем от удара один автомобиль откинуло, и он сбил пешехода. Сотрудники сейчас собирают материал. Предварительно один человек пострадал», — сообщили в ведомстве.


Вчера вечером на Бердском шоссе иномарка протаранила остановку. В результате ДТП пострадали два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали.

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