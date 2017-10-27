Медведев разрешил ввозить в Россию турецкие помидоры

Медведев разрешил ввозить в Россию турецкие помидоры

Овощи, павшие жертвой русско-турецкой дипломатии почти два года назад, вернутся на прилавки уже в этом ноябре. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ. 


«Изменение позволит, начиная с 1 ноября 2017 года, поставлять турецкие томаты на российский рынок в объёме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики и под контролем Россельхознадзора», — говорится в документе.


Текущий лимит на ввоз помидоров составляет 50 тысяч тонн, но если понадобится, он будет пересмотрен, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.


Напомним, ввоз турецких томатов в Россию был запрещён с 1 января 2016 года. Введению продовольственного эмбарго на продукты из Турции предшествовали события ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24, находившийся в воздушном пространстве Сирии.


В конце марта НГС.НОВОСТИ провели расследование и выяснили, что после введения санкций продукты в магазинах подорожали минимум вдвое. Впрочем, исключение всё же нашлось.


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