Медведев разрешил ввозить в Россию турецкие помидоры

Овощи, павшие жертвой русско-турецкой дипломатии почти два года назад, вернутся на прилавки уже в этом ноябре. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.







«Изменение позволит, начиная с 1 ноября 2017 года, поставлять турецкие томаты на российский рынок в объёме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики и под контролем Россельхознадзора», — говорится в документе.







Текущий лимит на ввоз помидоров составляет 50 тысяч тонн, но если понадобится, он будет пересмотрен, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.







Напомним, ввоз турецких томатов в Россию был запрещён с 1 января 2016 года. Введению продовольственного эмбарго на продукты из Турции предшествовали события ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24, находившийся в воздушном пространстве Сирии.







В конце марта НГС.НОВОСТИ провели расследование и выяснили, что после введения санкций продукты в магазинах подорожали минимум вдвое. Впрочем, исключение всё же нашлось.





