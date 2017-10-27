ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%

Ставку снизили на 0,25% пункта

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 8,25% годовых.







Такое решение представители ЦБ приняли, исходя из динамики инфляции, экономической активности в стране, денежно-кредитных условий, инфляционных рисков.





В частности, в Центробанке пояснили, что российская экономика растёт, а годовой прогноз по инфляции остаётся на уровне 4%.







«По оценкам на 23 октября 2017 года, инфляция составила 2,7%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. В сентябре снижение годовых темпов роста цен на продовольствие было более существенным, чем ожидалось, из-за повышенных объёмов предложения сельскохозяйственной продукции», — указали в ЦБ.







По мнению аналитиков регулятора, к концу года инфляция в России подрастёт до 3% и в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%.





«Инфляционные ожидания остаются повышенными», — подчеркнули в Центробанке.







В ЦБ считают, что рост ВВП в III квартале продолжился и соответствовал прогнозу. Увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наблюдается положительная динамика в машиностроении, грузоперевозках и производстве потребительских товаров длительного пользования. Восстановление потребления приобретает устойчивость. Растёт реальная заработная плата, которая увеличивает потребительский спрос.







Ранее НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что новосибирцы кинулись скупать квартиры в ипотеку — во многом из-за снижения ключевой ставки до докризисного уровня.

