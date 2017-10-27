До «Ауры» с ветерком: через военный городок открыли новую дорогу

Вид на новый проезд с перекрёстка улиц Гаранина и Бориса Богаткова

В Октябрьском районе Новосибирска открылась отремонтированная дорога через военный городок между улицей Бориса Богаткова и Тополёвой.







На этой неделе на улице, названной именем Василия Старощука, исчезли ворота, которые раньше закрывали сквозной проезд по военному городку. Сегодня побывавший на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ убедился, что рабочие разбирают оба здания КПП — и со стороны Бориса Богаткова, и рядом с домом № 17 по улице Василия Старощука — в центре самой улицы.





Теперь с перекрёстка улиц Бориса Богаткова и Гаранина можно напрямую выехать на улицу Тополёвую, а оттуда по Военной добраться, например, до ТРЦ «Аура».





Кроме того, на въезде со стороны улицы Бориса Богаткова уже появились светофоры, которые пока не работают.





Красным отмечена улица Василия Старощука, по которой теперь можно ездить с улицы Бориса Богаткова на Тополёвую





Проехать по открытой дороге сегодня решались немногие водители.





В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что пока эта дорога официально в эксплуатацию не введена. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что открыть проезд планируется 15 октября. Но к этой дате дорогу не сдали. Новой даты официального открытия ещё нет.







Раньше этот почти полуторакилометровый проезд принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре подрядчик СК «Градопроект» начал ремонт дороги стоимостью 25 млн рублей. За месяц дорожники уложили 12,5 тысячи кв. м нового асфальта, сделали бордюры и тротуары. Также около улицы Василия Старощука убрали аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге поставили несколько новых фонарей, а старые отремонтировали.





9 октября Анатолий Локоть лично проверил, как отремонтировали дорогу. Чтобы убедиться в качестве нового асфальта, мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше — вода не расплескалась.





Дорога стала общедоступной: рабочие разбирают КПП





Проезжать по новой дороге пока решаются немногие водители



