Новая атака вандалов: на плакате с Лениным написали «воинство сатаны»

Изуродованный плакат на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе неизвестные изрисовали плакат к юбилею Октябрьской революции.





Об этом в редакцию сегодня днём, 27 октября, сообщили читатели НГС.





«Вандалы испортили плакат к 100-летию революции около "Ленты" на ГБШ», — написал автор фото. К плакату рядом с изображением Владимира Ленина добавили надпись «воинство сатаны».





Заметим, что это уже третий испорченный билборд — первые два изуродовали ночью 24 октября на улице Кирова в Октябрьском районе. Тогда кроме надписи неизвестные нарисовали рога Ленину.





После первых двух случаев в пресс-центре мэрии комментировали ситуацию.





«Испорченные баннеры будут демонтированы. Вопрос о целесообразности поиска виновных в нанесении ущерба лиц будет решён после выяснения всех обстоятельств происшествия», — сообщили в ведомстве.





Билборды, посвящённые юбилею Октябрьской революции, появились в городе недавно. Первый плакат, расположенный рядом с Нарымским сквером, на пересечении улиц Советской и 1905 года, новосибирцы заметили 21 октября.





«Эскиз плакатов утверждён организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых столетию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России. В основу изображения на баннерах взяты мотивы иллюстраций книги Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир" 1925 года выпуска (художник Сергей Чехонин)», — рассказывали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Третий плакат, который испортили в Новосибирске, заметили сегодня, 27 октября



