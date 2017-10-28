Несколько улиц Академгородка перекроют ради крестного хода

Сам крестный ход займёт меньше часа, затем верующие остановятся на молебен





Завтра, 29 октября, в Советском районе Новосибирска пройдёт крестный ход, посвящённый празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.





Верующие пойдут от Храма Всех Святых в земле русской просиявших, расположенного на улице Терешковой.







«С 12:00 до 12:50 — участники крестного хода пройдут от площадки у здания № 35 на улице Терешковой по проезжей части улицы Терешковой, Морского проспекта, улицы Ильича до здания № 4 на улице Ильича. С 12:50 до 13:15 — краткое молебствие на площадке у здания ДК "Академия" (улица Ильича, 4)», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Перекрытия начнутся за полчаса до начала мероприятия.







С 11:30 до 12:30 — по улице Терешковой на участке от здания № 35 до пересечения с Морским проспектом.







С 12:00 до 12:50 — по Морскому проспекту на участке от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Ильича.







С 12:30 до 13:15 — по улице Ильича на участке от пересечения с Морским проспектом до пересечения с Весенним проездом.







Схема перекрытий в Академгородке во время крестного хода





Ровно год назад в Советском районе также прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.