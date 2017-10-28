Несколько улиц Академгородка перекроют ради крестного хода
Завтра, 29 октября, в Советском районе Новосибирска пройдёт крестный ход, посвящённый празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.
Верующие пойдут от Храма Всех Святых в земле русской просиявших, расположенного на улице Терешковой.
«С 12:00 до 12:50 — участники крестного хода пройдут от площадки у здания
Перекрытия начнутся за полчаса до начала мероприятия.
С 11:30 до 12:30 — по улице Терешковой на участке от здания
С 12:00 до 12:50 — по Морскому проспекту на участке от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Ильича.
С 12:30 до 13:15 — по улице Ильича на участке от пересечения с Морским проспектом до пересечения с Весенним проездом.
Ровно год назад в Советском районе также прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)