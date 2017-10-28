Несколько улиц Академгородка перекроют ради крестного хода

Сам крестный ход займёт меньше часа, затем верующие остановятся на молебен
Сам крестный ход займёт меньше часа, затем верующие остановятся на молебен


Завтра, 29 октября, в Советском районе Новосибирска пройдёт крестный ход, посвящённый празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.


Верующие пойдут от Храма Всех Святых в земле русской просиявших, расположенного на улице Терешковой.


«С 12:00 до 12:50 — участники крестного хода пройдут от площадки у здания № 35 на улице Терешковой по проезжей части улицы Терешковой, Морского проспекта, улицы Ильича до здания № 4 на улице Ильича. С 12:50 до 13:15 — краткое молебствие на площадке у здания ДК "Академия" (улица Ильича, 4)», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Перекрытия начнутся за полчаса до начала мероприятия.


С 11:30 до 12:30 — по улице Терешковой на участке от здания № 35 до пересечения с Морским проспектом.


С 12:00 до 12:50 — по Морскому проспекту на участке от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Ильича.


С 12:30 до 13:15 — по улице Ильича на участке от пересечения с Морским проспектом до пересечения с Весенним проездом.


Схема перекрытий в Академгородке во время крестного хода
Схема перекрытий в Академгородке во время крестного хода


Ровно год назад в Советском районе также прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.

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