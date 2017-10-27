«ГАЗель» не заметила «Ниссан» на перекрёстке: на «скорой» увезли девушку

ДТП произошло недалеко от детского сада № 303
ДТП произошло недалеко от детского сада № 303

В Новосибирске на перекрёстке улиц Никитина и 3 Интернационала столкнулись «ГАЗель» и Nissan Sunny.


ДТП произошло 27 октября примерно в 15:00 недалеко от детского сада № 303.


«"Ниссан" двигался по 3 Интернационала со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Добролюбова, а "ГАЗель" — по Никитина со стороны улицы Зыряновская в сторону улицы Кирова», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, водитель иномарки ехал под знак «Уступи дорогу», другие участники движения его пропустили.


«Соответственно, мужчина поехал, — пояснили в «Автоспасе». — А водитель "ГАЗели" его не заметил и протаранил».


Специалисты уточнили, что в ДТП серьёзно пострадала пассажирка иномарки — её госпитализировали в больницу с ушибом груди и подозрением на перелом рёбер. 


Незадолго до этого стала известно, что на Никитина произошло другое ДТП — водитель автомобиля Chevrolet Lanos протаранил металлическое ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Прочтений: 2023
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