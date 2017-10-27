Найди свой дом: чиновники сделали карту с адресами отремонтированных домов





Власти разработали карту многоквартирных домов Новосибирской области, в которых прошёл капитальный ремонт.





Интерактивная карта заработала на сайте регионального оператора капремонта, рассказали сегодня, 27 октября, в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.







«Для получения информации о перечне выполненных работ достаточно кликнуть на дом, отмеченный на карте специальной меткой», — пояснили в пресс-службе.







Пока на карту нанесены только те дома, которые отремонтированы в 2017 году.





Но скоро на ней появятся и другие дома, отремонтированные в 2014–2016 годах. Специалисты регионального оператора собираются обновлять карту каждую неделю.





При этом с помощью карты нельзя будет узнать о том, какие дома только собираются отремонтировать. Эта функция не предусмотрена, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Фонде ЖКХ Новосибирской области.





Те, кто нашли на карте свои дома, но считают, что капитальный ремонт в них не проводили или сделали плохо, могут сообщить о своих сомнениях в Фонд ЖКХ Новосибирской области по телефону 204-90-18.





В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области уточнили, что в 2014–2016 годах капитально отремонтированы 1026 многоквартирных дома, жильцы которых перечисляют взносы на счёт регионального оператора. А по итогам 2017 года в Новосибирской области ремонт закончат в 677 многоквартирных домах — обновят крыши, фасады, инженерные системы, лифты и подвалы.





На карте можно увидеть, что именно отремонтировали в доме





В прошлом году мэрия Новосибирска запустила интерактивную карту ремонта дорог. Красным цветом на ней обозначены дороги, на которых ещё только предстоят работы, синим — участки, которые сейчас ремонтируют, а зелёным — места, где ремонт уже завершён.

