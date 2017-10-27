Не паркуйтесь возле деревьев: новосибирцев предупредили о резком усилении ветра

Сильный ветер поднимется завтра
Сильный ветер поднимется завтра

Жители Новосибирской области получили SMS-предупреждения о том, что 28 октября ветер в регионе усилится до 20 м/с.


Сообщения о неблагоприятной погоде новосибирцам разослало МЧС.


«28 октября будет облачно, ночью без осадков, днём в отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный мокрый снег с дождём. Ветер ночью местами порывистый до 14 м/с, днём порывы 20 м/с. В ночь на 29 октября ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а затем и снег, похолодание и усиление ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололёдные явления, ухудшение видимости местами до 500–1000 метров», — передали прогноз погоды на ближайшие сутки в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС предупредили, что непогода может привести к чрезвычайным ситуациям: порывам кабеля, падению конструкций, повреждению крыш, ДТП и травмам. Спасатели просят новосибирцев отказаться от дальних прогулок на природе и не ездить за город на личных машинах без крайней необходимости.


«Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укреплёнными конструкциями», — добавили в МЧС.


Сообщение, которое пришло новосибирцам
Сообщение, которое пришло новосибирцам


Ранее в Новосибирском Гидрометцентре сообщили, что на следующей неделе в регионе сохранится неустойчивая погода со снегопадами.

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