С «Эскадроном» и фейерверком: в День народного единства в Новосибирске выступит Олег Газманов

Для новосибирцев споёт Олег Газманов вместе с группой «Эскадрон»
Для новосибирцев споёт Олег Газманов вместе с группой «Эскадрон»

Власти озвучили праздничную программу на День народного единства: новосибирцев приедет поздравить Олег Газманов.


«При планировании программы мы старались учесть колорит большинства национальностей, живущих в Новосибирской области. Важно отметить, что День народного единства будет отмечаться и в районах — в Домах культуры, библиотеках, на центральных площадях», — цитирует пресс-служба правительства министра культуры области Игоря Решетникова.


4 ноября в центре Новосибирска пройдут концерты, конкурсы, мастер-классы, в которых примут участие представители более ста национальностей, живущих в регионе.


Площадка около оперного театра


В 14:00 на сцене, установленной в Театральном сквере, начнётся фестиваль «Наша география», посвящённый песням и танцам народов России. У памятника Ленину будет работать сценический комплекс, около входа в театр — интерактивная многонациональная площадка, где будут обряды и театрализованные игры.


Со стороны улицы Орджоникидзе откроется гастрономическая площадка: там будет 11 павильонов с национальными угощениями русской, украинской, казахской, армянской, татарской и других кухонь.


В 18:00 пройдёт большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — общий хоровод всех зрителей и артистов.


В 18:15 начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк.


Государственный концертный зал имени А.М. Каца


В 21:00 начнётся Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. В зале имени Каца откроется около 20 интерактивных площадок: пройдут экскурсия по филармонии, литературный и исторический квесты, выставка ремёсел и старинных инструментов, можно будет посетить танцевальную и виниловую ретро-площадки, посмотреть чёрно-белое немое кино. Завершится программа концертом Кубанского казачьего хора.


В этом году День народного единства подарит новосибирцам три выходных дня — 4, 5 и 6 ноября.

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