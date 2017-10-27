С «Эскадроном» и фейерверком: в День народного единства в Новосибирске выступит Олег Газманов

Для новосибирцев споёт Олег Газманов вместе с группой «Эскадрон»

Власти озвучили праздничную программу на День народного единства: новосибирцев приедет поздравить Олег Газманов.







«При планировании программы мы старались учесть колорит большинства национальностей, живущих в Новосибирской области. Важно отметить, что День народного единства будет отмечаться и в районах — в Домах культуры, библиотеках, на центральных площадях», — цитирует пресс-служба правительства министра культуры области Игоря Решетникова.







4 ноября в центре Новосибирска пройдут концерты, конкурсы, мастер-классы, в которых примут участие представители более ста национальностей, живущих в регионе.







Площадка около оперного театра







В 14:00 на сцене, установленной в Театральном сквере, начнётся фестиваль «Наша география», посвящённый песням и танцам народов России. У памятника Ленину будет работать сценический комплекс, около входа в театр — интерактивная многонациональная площадка, где будут обряды и театрализованные игры.







Со стороны улицы Орджоникидзе откроется гастрономическая площадка: там будет 11 павильонов с национальными угощениями русской, украинской, казахской, армянской, татарской и других кухонь.







В 18:00 пройдёт большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — общий хоровод всех зрителей и артистов.







В 18:15 начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк.







Государственный концертный зал имени А.М. Каца





В 21:00 начнётся Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. В зале имени Каца откроется около 20 интерактивных площадок: пройдут экскурсия по филармонии, литературный и исторический квесты, выставка ремёсел и старинных инструментов, можно будет посетить танцевальную и виниловую ретро-площадки, посмотреть чёрно-белое немое кино. Завершится программа концертом Кубанского казачьего хора.





В этом году День народного единства подарит новосибирцам три выходных дня — 4, 5 и 6 ноября.