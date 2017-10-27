Дорогу возле стадиона «Спартак» сузили на две недели

Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам
Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам

С 27 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по улице Мичурина возле стадиона «Спартак» — дорогу перекопали из-за проблем с теплотрассой.


«Ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина в районе дома № 10 к. 1. Проезжая часть в этом месте сужена на пять метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ на теплотрассе», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


На месте раскопок уже поставили временные знаки, бетонные блоки и натянули сетку. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.


В мэрии уточнили, что перекрытие продлится до 13 ноября
В мэрии уточнили, что перекрытие продлится до 13 ноября


Недавно теплоэнергетики сужали другой участок улицы Мичурина — на пересечении с улицей Фрунзе. Причиной раскопок также был ремонт теплотрассы.

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