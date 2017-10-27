Дорогу возле стадиона «Спартак» сузили на две недели
С 27 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по улице Мичурина возле стадиона «Спартак» — дорогу перекопали из-за проблем с теплотрассой.
«Ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина в районе дома
На месте раскопок уже поставили временные знаки, бетонные блоки и натянули сетку. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.
Недавно теплоэнергетики сужали другой участок улицы Мичурина — на пересечении с улицей Фрунзе. Причиной раскопок также был ремонт теплотрассы.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)