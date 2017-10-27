Коммунальщики решили кружить над городом на военном вертолёте с тепловизором

С помощью этой съёмки определят места скрытых дефектов на тепловых сетях
С помощью этой съёмки определят места скрытых дефектов на тепловых сетях

С 28 октября вертолёт Ми-8 начнёт летать над Новосибирском и фотографировать теплосети.


Аэросъёмку заказало АО «СИБЭКО», вертолёт будет кружить до 5 ноября.


«При обследовании инженерных сетей используется тепловизор, а также программно-аппаратные комплексы для выполнения аэросъёмки и её штурманского обеспечения. С помощью этой съёмки определят места скрытых дефектов на тепловых сетях подземной прокладки», — рассказали в пресс-службе «СИБЭКО».


Летать Ми-8 будет над всеми районами города, а также над посёлками Криводановка и Новомарусино. Исследования будут проходить вечером и ночью, чтобы на результаты не влияло солнечное излучение и чтобы не мешать прилетающим самолётам в аэропорт Толмачёво.


«В связи с тем, что аэросъёмка может выпадать на ночное время, компания заранее приносит извинения жителям Новосибирска за возможные неудобства», — добавили в «СИБЭКО».


Теплосети Новосибирска, протяжённость которых больше 3 тысяч километров, с помощью тепловизора энергетики обследуют третий год. С его помощью в 2016 году нашли 93 скрытых дефекта, которые оперативно устранили до наступления низких температур. В прошлом году аэрофотосъёмку начали проводить в начале ноября — тогда в НГС.НОВОСТИ обращались новосибирцы, встревоженные кружившим над правобережной частью города вертолётом.

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