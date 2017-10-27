Известный клуб-караоке «Танцуки» переехал на площадь Ленина

Ночной клуб «Танцуки» переехал с зоопарка в «Доходный дом» на место закрывшегося гламурного клуба Posh
Ночной клуб «Танцуки» переехал с зоопарка в «Доходный дом» на место закрывшегося гламурного клуба Posh

В центре Новосибирска на площади Ленина заработал клуб-караоке «Танцуки», который долгое время работал рядом с Новосибирским зоопарком.


Заведение открылось на месте клуба Posh.


«На прежнем месте закончился срок аренды, а тут ещё в центре подвернулся вариант. В центре лучше», — пояснил причину переезда корреспонденту НГС.НОВОСТИ совладелец «Танцуки» Роман Александров.


Как заметил Роман, новое место по размерам соответствует площади помещения, которое клуб занимал на прежнем месте, в двух залах около 200 посадочных мест. После закрытия Posh в помещении сделали косметический ремонт, а в интерьер добавили элементы фирменного красно-серого стиля «Танцуки». В клубе на новом месте, заверил Александров, сохранили весь персонал и прежний формат.


Формат заведения остался прежним — это ночной клуб-караоке
Формат заведения остался прежним — это ночной клуб-караоке


Один из последних переездов ночных заведений был переезд клуба «Гевара». 9 мая 2017 года без смены концепции клуб переехал от театра «Глобус» на улицу Ленина. Он занял место бывшего Gastroclub. Ранее переезжали на новые места джаз-клуб «Труба» и клуб «Отдых».


По данным 2ГИС, всего в Новосибирске 36 заведений, в которых есть караоке — среди них Elvis, Soloway vocal bar, «Маэстро» и другие.

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