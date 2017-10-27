«Алроса» начнёт летать в самый северный город России через Новосибирск

Певек — самый северный город России

С 30 октября рейсы «Москва – Новосибирск – Певек» вместо выбывшей с рынка авиаперевозок компании «ВИМ-Авиа» начнёт выполнять авиакомпания «Алроса».







«Вместо выбывшей с рынка авиаперевозок авиакомпании "ВИМ-Авиа" по направлению "Москва – Певек" будет осуществлять перевозки авиакомпания "Алроса". 30 октября рейс будет выполняться с вылетом в 20:00 из аэропорта Домодедово, прилёт в Певек запланирован на 15:50 по местному времени 31 октября», — сообщается на сайте администрации Певека.







Летать пассажиры будут на Boeing 737-800. По данным сайта аэропорта Толмачёво, долететь из Новосибирска до Певека можно за 5 часов 50 минут. Общее время в пути из Москвы в Певек составит 10 часов 50 минут, обратно — 11 часов 45 минут.





На сайте Толмачёво билет в одну сторону из Новосибирска в Певек на 30 октября можно купить за 40 тысяч 585 рублей вместе со сборами, билет из Москвы (Домодедово) в чукотский город стоит 42 тысячи 585 рублей.





Певек — город в Чукотском автономном округе, самый северный город России. Численность населения в городе на 1 января 2017 года — 4547 человек.







26 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила, что у авиакомпании закончились оборотные средства, финансирование заморожено и приостановлено обслуживание в аэропортах. Рейсы авиакомпании передали другим перевозчикам.