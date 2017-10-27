«Алроса» начнёт летать в самый северный город России через Новосибирск

Певек — самый северный город России
Певек — самый северный город России

С 30 октября рейсы «Москва – Новосибирск – Певек» вместо выбывшей с рынка авиаперевозок компании «ВИМ-Авиа» начнёт выполнять авиакомпания «Алроса».


«Вместо выбывшей с рынка авиаперевозок авиакомпании "ВИМ-Авиа" по направлению "Москва – Певек" будет осуществлять перевозки авиакомпания "Алроса". 30 октября рейс будет выполняться с вылетом в 20:00 из аэропорта Домодедово, прилёт в Певек запланирован на 15:50 по местному времени 31 октября», — сообщается на сайте администрации Певека.


Летать пассажиры будут на Boeing 737-800. По данным сайта аэропорта Толмачёво, долететь из Новосибирска до Певека можно за 5 часов 50 минут. Общее время в пути из Москвы в Певек составит 10 часов 50 минут, обратно — 11 часов 45 минут.


На сайте Толмачёво билет в одну сторону из Новосибирска в Певек на 30 октября можно купить за 40 тысяч 585 рублей вместе со сборами, билет из Москвы (Домодедово) в чукотский город стоит 42 тысячи 585 рублей.


Певек — город в Чукотском автономном округе, самый северный город России. Численность населения в городе на 1 января 2017 года — 4547 человек.


26 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила, что у авиакомпании закончились оборотные средства, финансирование заморожено и приостановлено обслуживание в аэропортах. Рейсы авиакомпании передали другим перевозчикам.

Прочтений: 2941
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено