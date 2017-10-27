Мэрия объяснила увольнение директора «Умки» махинациями с зарплатами и заочниками
27 октября начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев объяснил причины увольнения Светланы Гольцер, бывшего директора школы
По его словам, женщина не только распределяла зарплаты с нарушениями, но и заведомо ложно оформляла учеников, которые учатся на заочном отделении, как очников. Кроме того, департамент образования заподозрил женщину в связи с некой «коммерческой структурой».
«При изучении личных дел обучающихся школы
Он добавил, что договор с этой коммерческой организацией, которая, согласно найденным документам, предоставляет услуги по организации дистанционного обучения с помощью компьютерных сетей, предполагает, что родители платят за своих детей дополнительно от 20 тысяч рублей в год.
По данным департамента, из 1329 детей, которые учатся в школе
Во время прошлых проверок департамент образования выяснил, что директор школы оформляла некоторых учеников-заочников как очников. В то же время из городского бюджета каждый год на очников выделяют 25 тысяч рублей на одного школьника, тогда как на заочника — 17 тысяч.
Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что связь между школой и «коммерческой структурой» департамент только предполагает — материалы проверки передали в прокуратуру. В качестве подтверждённых нарушений, в которых обвиняют Светлану Гольцер, он назвал переплату стимулирующих выплат одному из работников школы на сумму как минимум 400 тысяч рублей, а также более чем 600-тысячные долги школы по налогам.
В департаменте отметили, что вопрос о возврате Светланы Гольцер в качестве директора не рассматривается. Временно исполняющей её обязанности назначили завуча Елену Корниенко, которой мэрия поможет устранить все нарушения. Как подчеркнул Рамиль Ахметгареев, на образовательном процессе скандал никак не скажется, в школе никакой реорганизации не произойдёт.
По словам родителя одного из учеников школы
Об увольнении Светланы Гольцер стало известно на этой неделе, когда родители учащихся забили тревогу и посчитали, что так власти пытаются «убить» инновационную школу с баллами вместо оценок и тьюторами вместо классных руководителей.
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Кирилл Шматков
Фото Натальи Грединой