Мэрия объяснила увольнение директора «Умки» махинациями с зарплатами и заочниками

Светлана Гольцер во время встречи со школьниками, на которой объявила о своём уходе

27 октября начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев объяснил причины увольнения Светланы Гольцер, бывшего директора школы № 83 , более известной как «Умка».







По его словам, женщина не только распределяла зарплаты с нарушениями, но и заведомо ложно оформляла учеников, которые учатся на заочном отделении, как очников. Кроме того, департамент образования заподозрил женщину в связи с некой «коммерческой структурой».







«При изучении личных дел обучающихся школы № 83 была прослежена связь с, так назовём, коммерческой структурой. Название её озвучивать я права не имею. Видимо, она не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также не имеет возможности выдавать аттестаты об образовании. Она, скорее всего, и занимается поиском детей, проживающих вне территории Новосибирска, желающих при этом получить образование в заочной форме», — пояснил Ахметгареев.







Он добавил, что договор с этой коммерческой организацией, которая, согласно найденным документам, предоставляет услуги по организации дистанционного обучения с помощью компьютерных сетей, предполагает, что родители платят за своих детей дополнительно от 20 тысяч рублей в год.





По данным департамента, из 1329 детей, которые учатся в школе № 83 , на очном отделении зарегистрирован всего 291 человек, тогда как на заочном — 1038. Большинство из них живут в других регионах страны или за границей.







Во время прошлых проверок департамент образования выяснил, что директор школы оформляла некоторых учеников-заочников как очников. В то же время из городского бюджета каждый год на очников выделяют 25 тысяч рублей на одного школьника, тогда как на заочника — 17 тысяч.







Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что связь между школой и «коммерческой структурой» департамент только предполагает — материалы проверки передали в прокуратуру. В качестве подтверждённых нарушений, в которых обвиняют Светлану Гольцер, он назвал переплату стимулирующих выплат одному из работников школы на сумму как минимум 400 тысяч рублей, а также более чем 600-тысячные долги школы по налогам.







В школе учатся 1329 детей, из них 1038 — заочники

В департаменте отметили, что вопрос о возврате Светланы Гольцер в качестве директора не рассматривается. Временно исполняющей её обязанности назначили завуча Елену Корниенко, которой мэрия поможет устранить все нарушения. Как подчеркнул Рамиль Ахметгареев, на образовательном процессе скандал никак не скажется, в школе никакой реорганизации не произойдёт.







По словам родителя одного из учеников школы № 83 , «коммерческой структурой», которую называет Рамиль Ахметгареев, может быть некоммерческая родительская организация. «Я знаю, что такая организация есть, она способствует образовательному процессу, люди туда добровольно вступают, заключают договоры. Насколько я знаю, она называется НГОО ЦРП "УМКА — XXI век"», — пояснил он.





Об увольнении Светланы Гольцер стало известно на этой неделе, когда родители учащихся забили тревогу и посчитали, что так власти пытаются «убить» инновационную школу с баллами вместо оценок и тьюторами вместо классных руководителей.