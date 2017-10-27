Голодные дрозды-рябинники задержались в Новосибирске из-за обилия еды

В этом году в Новосибирске поспел обильный урожай рябины, которую так любят дрозды

Этой осенью дрозды-рябинники не торопятся улетать на юг — часть из них задержалась в Новосибирске из-за обильного урожая ягоды.







«Рябинникам нынче достаточно корма в родных краях. Невероятно много плодов имеется на рябинах, боярышнике, ранетках <…> Поэтому наверняка значительная часть местных дроздов-рябинников останется зимовать. Хотя трудно, конечно, прогнозировать. Бывает, что урожай большой на рябину, а дроздов и свиристелей в городе нет, поскольку город для них — среда не самая благоприятная», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.





По наблюдениям учёного, также в Новосибирске до сих пор можно увидеть типичных для лета околоводных и водоплавающих птиц, прежде всего диких крякв и больших чаек. Несколько сотен могут остаться на зимовку в городе и его окрестностях, обосновавшись на незамерзающих водоёмах, например, в русле Оби ниже плотины ГЭС или на отстойниках очистных сооружений.







«Наблюдая крякв на городских озёрах, прудах и болотцах, местные жители беспокоятся, не замерзнут ли эти довольно теплолюбивые пернатые поздней осенью или тем более зимой. Пусть люди не волнуются, так как большинство зимующих в городе диких уток благополучно доживут до весны в отличие от сородичей вне больших городов, где значительная часть дичи ежегодно погибает от выстрелов охотников», — рассуждает Алексей Яновский.







Также всё чаще в Новосибирске можно заметить больших синиц, которые летом гнездятся в лесах и парках, а в черте города держатся с сентября по март.







«Сейчас они в чистом свежем оперении, которое неизбежно загрязнится через несколько недель их пребывания в городе. Подкормка начнёт особенно сильно привлекать синиц тогда, когда выпадет снег, который сделает невозможным поиски корма на земле», — пояснил орнитолог.







В предыдущие годы к концу октября в городе также появлялись большие стаи свиристелей — эти птицы прилетают из более северных регионов. Но в этом году, по наблюдениям орнитолога, их в Новосибирске пока не видно.







Кроме того, нет пока и типичных для зимы скоплений галок, серых и чёрных ворон, которые слетаются в Новосибирск из соседних регионов и ночуют на деревьях и крышах в центральной части города. «Эти птицы прилетели далеко не все и в данный момент находятся где-то на подлёте из соседних с Новосибирской областью северных и северо-восточных регионов Сибири», — считает учёный.







При этом на окраинах, в пригородах и дачных посёлках всё чаще можно увидеть снегирей и дятлов, которые хотя и обитают в Новосибирской области круглый год, но становятся более заметными на оголённых деревьях.





В этом году первыми из Новосибирска на зимовку улетели стрижи — они покинули город в начале августа. В начале сентября в Южную Азию отправились коршуны. А основная масса птиц обычно начинает мигрировать на юг в конце сентября, когда наступает похолодание и резко сокращается продолжительность дня.