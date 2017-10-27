У москвичей упал интерес к квартирам в Новосибирске

Сибиряки охотнее раскупают новосибирскую недвижимость, чем москвичи
Сибиряки охотнее раскупают новосибирскую недвижимость, чем москвичи

Аналитики портала N1.RU изучили, какие города больше всего интересуются недвижимостью Новосибирска, — оказалось, что москвичи стали терять интерес к сибирским квартирам.


Эксперты N1.RU анализировали интерес россиян к новосибирским квартирам с помощью сервиса Яндекс.Метрика. Больше всех недвижимостью в городе интересуются сами новосибирцы — на их долю приходится почти 70% запросов на сайте N1.


Также новосибирскими квартирами интересуются жители московского региона, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, а также Алтайского и Красноярского краев, пришли к выводу аналитики. 


Однако за год значительно сократилась доля посетителей из Москвы — на 1,7%.


«Падение числа посетителей из столицы может быть связано, с одной стороны, со снижением оттока новосибирцев в Москву, а с другой, — с сокращением притока наёмных топ-менеджеров из Москвы. Как правило, люди, переехавшие куда-либо, продолжают решать вопросы, связанные с недвижимостью, поэтому посещают специализированные ресурсы», — объяснила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.


Топ-7 регионов, жители которых интересуются недвижимостью Новосибирска  
Топ-7 регионов, жители которых интересуются недвижимостью Новосибирска 


По версии экспертов, жители соседних регионов чаще других мигрируют в Новосибирск, поэтому и интересуются местными квартирами.


Ранее аналитики заметили серьёзное падение цен на аренду элитных квартир в Новосибирске. Эксперты по недвижимости объяснили это тем, что в город перестали приезжать московские топ-менеджеры.  

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