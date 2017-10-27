Власти опубликовали проект бюджета Новосибирска на 2018 год

Доходная часть составит 37,5 млрд рублей, расходная — 38,8 млрд рублей

Мэрия Новосибирска опубликовала проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-го и 2020 годов.







«В целях выявления и учёта мнения и интересов жителей Новосибирска по проекту решения Совета депутатов "О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" постановляю назначить публичные слушания по проекту решения и провести их 10 ноября в большом зале заседаний мэрии», — сообщается в опубликованном постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя.







Общий объём доходов бюджета города составит 37,5 млрд рублей, расходная часть — 38,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,35 млрд рублей.







Резервный фонд мэрии составит 218 млн, муниципальный дорожный фонд — 3,1 млрд рублей, на образовательную отрасль потратят 23 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта — 783 млн рублей. Запланированы ремонт дорог, общественного транспорта, переселение из ветхого и аварийного жилья. На обслуживание государственного и муниципального долга предусмотрено 1,7 млрд рублей.







В начале месяца министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил бюджет Новосибирской области на 2018 год. По данным Голубенко, собственные доходы областного бюджета по планам составят 112,7 млрд рублей, а расходы области увеличатся примерно на 10 млрд рублей и составят около 112 млрд.

