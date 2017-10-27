Сравните со своей зарплатой: аналитики выяснили, сколько стоит роскошно жить в России

Средний доход новосибирской семьи в 25 раз меньше того, который нужен для роскошной жизни

Специалисты опросили россиян и узнали, какой доход они считают достаточным для роскошной и обычной жизни — средние зарплаты в Новосибирской области оказались значительно ниже этих цифр.







«В среднем для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в месяц необходимо 1,6 млн рублей. Два года назад этот показатель равнялся 950 тысячам», — выяснили эксперты исследовательского холдинга «Ромир».





Также исследователи сравнили запросы для «нормальной» и «роскошной» жизни, и если в 2015 годы они отличались в 14 раз, то в нынешнем году — уже в 19 раз.





Вести обычную жизнь в 2017 году россияне могут на 83,6 тысячи рублей в месяц.





«53% опрошенных считают, что для роскошной жизни достаточно до миллиона рублей в месяц. 36% готовы уместить свои роскошные аппетиты в сумму от миллиона до трех. А каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов», — пишут представители холдинга в исследовании.





В Москве и Санкт-Петербурге представления о роскоши существенно отличаются от всей остальной России. По мнению москвичей, опрошенных «Ромиром», роскошная жизнь начинается только с суммы 2,5 млн рублей в месяц, что на 80% больше, чем в 2015 году: тогда предел мечтаний столичных жителей ограничивался лишь 1,4 млн рублей. Жители Санкт-Петербурга чуть более аскетичны: им хватит и 2 млн в месяц на роскошную жизнь против 1,3 млн в 2015 году.







Среди наиболее характерных признаков роскоши опрошенные назвали наличие яхты (50%), элитной недвижимости (50%), частного самолета (46%), эксклюзивных автомобилей (39%), ювелирных изделий и часов (33%), а также возможность отдохнуть с семьей на экзотических островах (23%) или приобрести картины и антиквариат (14%).





Образцом же богатой и счастливой жизни, с точки зрения большинства опрошенных, являются Арабские Эмираты (41%), Швейцария (40%) и Монако (31%).







По данным Новосибирскстата, средняя зарплата по итогам августа составила 32 015 рублей. Таким образом, доход семьи из двух работающих людей и ребёнка будет равен в среднем 64 030 рублей.







При этом новосибирцы зарабатывают на 788 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири. Абсолютным сибирским лидером по величине зарплат оказался Красноярский край — его жителям начислили в среднем по 39 649 рублей в месяц, т.е. на 7634 рубля больше, чем новосибирцам. Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Алтайском крае — 21 846 рублей в месяц.





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