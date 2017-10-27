Сравните со своей зарплатой: аналитики выяснили, сколько стоит роскошно жить в России

Средний доход новосибирской семьи в 25 раз меньше того, который нужен для роскошной жизни
Средний доход новосибирской семьи в 25 раз меньше того, который нужен для роскошной жизни

Специалисты опросили россиян и узнали, какой доход они считают достаточным для роскошной и обычной жизни — средние зарплаты в Новосибирской области оказались значительно ниже этих цифр.


 «В среднем для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в месяц необходимо 1,6 млн рублей. Два года назад этот показатель равнялся 950 тысячам», — выяснили эксперты исследовательского холдинга «Ромир». 


Также исследователи сравнили запросы для «нормальной» и «роскошной» жизни, и если в 2015 годы они отличались в 14 раз, то в нынешнем году — уже в 19 раз. 


Вести обычную жизнь в 2017 году россияне могут на 83,6 тысячи рублей в месяц.


«53% опрошенных считают, что для роскошной жизни достаточно до миллиона рублей в месяц. 36% готовы уместить свои роскошные аппетиты в сумму от миллиона до трех. А каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов», — пишут представители холдинга в исследовании.


В Москве и Санкт-Петербурге представления о роскоши существенно отличаются от всей остальной России. По мнению москвичей, опрошенных «Ромиром», роскошная жизнь начинается только с суммы 2,5 млн рублей в месяц, что на 80% больше, чем в 2015 году: тогда предел мечтаний столичных жителей ограничивался лишь 1,4 млн рублей. Жители Санкт-Петербурга чуть более аскетичны: им хватит и 2 млн в месяц на роскошную жизнь против 1,3 млн в 2015 году. 


Среди наиболее характерных признаков роскоши опрошенные назвали наличие яхты (50%), элитной недвижимости (50%), частного самолета (46%), эксклюзивных автомобилей (39%), ювелирных изделий и часов (33%), а также возможность отдохнуть с семьей на экзотических островах (23%) или приобрести картины и антиквариат (14%). 


Образцом же богатой и счастливой жизни, с точки зрения большинства опрошенных, являются Арабские Эмираты (41%), Швейцария (40%) и Монако (31%).


По данным Новосибирскстата, средняя зарплата по итогам августа составила 32 015 рублей. Таким образом, доход семьи из двух работающих людей и ребёнка будет равен в среднем 64 030 рублей.


При этом новосибирцы зарабатывают на 788 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири. Абсолютным сибирским лидером по величине зарплат оказался Красноярский край — его жителям начислили в среднем по 39 649 рублей в месяц, т.е. на 7634 рубля больше, чем новосибирцам. Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Алтайском крае — 21 846 рублей в месяц.


Сколько вам нужно денег для роскошной жизни?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • От 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц
  • От 100 до 500 тысяч рублей в месяц
  • От 500 тысяч до 1 млн рублей в меясц
  • Более 1 млн рублей в месяц
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Прочтений: 708
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено