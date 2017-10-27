Кровавое кино: у десятков новосибирцев забрали кровь перед сеансами фильмов о вампирах

Донорская акция проходит в кинотеатре первый раз
Донорская акция проходит в кинотеатре первый раз

В пятницу, 27 октября, в новосибирском кинотеатре «Победа» проходит донорская акция — кроме сдачи крови горожанам предложили посмотреть фильмы о вампирах.


«Кино про вампиров просто приурочено к этой (донорской. — М.М.) акции, но нет такого, что те, кто сдал кровь — обязательно идут на кино про вампиров.


Просто кино про вампиров родило идею пригласить станцию переливания [крови] в кинотеатр "Победа". Идею коллеги поддержали», 


— объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по коммуникациям кинотеатра Мария Попова.
 

С 9:30 на акцию в «Победе» пришли более 40 человек, но кровь удалось сдать только половине — у многих были медицинские противопоказания для сдачи, добавила представитель кинотеатра. Совместная с новосибирским центром крови акция продлится до 12:30 — пока что на неё приходили в основном студенты.


Одновременно с акцией в кинотеатре идут фильмы про вампиров
Одновременно с акцией в кинотеатре идут фильмы про вампиров


Одновременно с акцией кинотеатр устроил показ знаменитых фильмов о вампирах: сегодня и на выходных «Победа» будет показывать триллер «Голод» 1983 года (в ролях Дэвид Боуи и Катрин Денёв), вампирскую мелодраму «Дракула» 1992 года (в ролях Гэри Олдман, Вайнона Райдер, Киану Ривз и Энтони Хопкинс), а также драму «Интервью с вампиром» 1994 года (в ролях Брэд Питт, Том Круз и Кирстен Данст).



Доноры получают в кинотеатре печенье и чай, а также стандартную компенсацию за сдачу крови — более 500 рублей и выходные дни.


В Новосибирске довольно часто проходят донорские акции — причём в центре города. В тёплое время года на площади Ленина стоит специальная фура центра крови — и к ней выстраиваются очереди.

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